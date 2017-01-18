Adalet Bakanı Bozdağ: "Ben Adil Öksüz'ün Türkiye Sınırları Dışına Çıkmayı Başardığına İhtimal...

Adalet Bakanı Bozdağ: "Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı."