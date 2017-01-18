Adalet Bakanı Bozdağ: "(Anayasa Değişiklik Teklifi Görüşmeleri) Bunun 340 ile 347 Arasında Bir Oyla...

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Bunun 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum.

Adalet Bakanı Bozdağ:

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri) Bunun 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum."

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