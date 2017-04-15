Adalet Bakanı Bozdağ Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Halkoyuna sunulan pakete göre, Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansızdır. Aksini iddia edenin sözü yalandır, kendi yalancıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.



Türkiye'nin üniter bir devlet olduğunu belirten Bozdağ, devletin üniter yapısını TBMM'nin kanun ile cumhurbaşkanlığının da kararnameyle asla değiştiremeyeceğini vurguladı.



Anayasanın 3'üncü maddesindeki "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." ifadelerini anımsatan Bozdağ, devletin üniter yapısını düzenleyen bu maddenin Anayasa'nın değişmez/değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.



Devletin üniter yapısını düzenleyen Anayasa'nın 3'üncü maddesine rağmen, "Devletin üniter yapısı değiştiriliyor." ifadelerinin kocaman bir yalan olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Ayrıca anayasa tek, yasama tek, yürütme tek ve yargı tektir. Bunların tekliğini ortadan kaldıran bir düzenleme de pakette yoktur. Aksine paket ile yürütmedeki çift başlılık kaldırılıyor. Asker/sivil yargı ayrımı sona erdiriliyor ve yargı birliği sağlanıyor.



Anayasamıza/halkoyuna sunulan pakete göre, Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansızdır. Aksini iddia edenin sözü yalandır, kendi yalancıdır. Türkiye'nin eyaletlere ayrılması, AK Parti'nin hiçbir zaman gündeminde olmamıştır. Bundan sonra da AK Parti'nin gündeminde olmayacaktır. Bilinmeli ki üniter yapıyı değiştirip Türkiye'yi eyaletlere ayırmak isteyenler, karşılarında daima AK Parti ve AK Parti'lileri bulacaktır."