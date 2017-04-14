Adalet Bakanı Bozdağ Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek, Türk halkına yürütme organını doğrudan seçme hakkının verilmesine 'evet' demektir." ifadesini kullandı.



Bozdağ, Twitter hesabında, pazar günü halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Anayasa'nın birinci maddesinde "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Bozdağ, cumhuriyetin, devleti yönetenlerin miras yoluyla değil halkın oyuyla işbaşına geldiği devlet şekli olduğuna işaret etti.



Adalet Bakanı Bozdağ, muhtarları, belediye başkanlarını ve milletvekillerini doğrudan seçme hakkına sahip olan Türk halkının, yürütme organını doğrudan seçme hakkına sahip olmadığını belirtti.



Halk oylamasına sunulan anayasa maddelerinin Türk halkına, yerel seçim ve yasama seçimi yanında doğrudan yürütme organını seçme hakkı verdiğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:



"Türk halkına doğrudan yürütme organını seçme hakkı verilmesi, devleti yöneten yürütmenin doğrudan halk oyuyla işbaşına getirilmesidir. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek, cumhuriyetin lafzıyla ve ruhuyla tam uygulanmasına 'evet' demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek, Türk halkına yürütme organını doğrudan seçme hakkının verilmesine 'evet' demektir."