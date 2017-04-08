Adalet Bakanı Bozdağ Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Feshettiğiniz zaman Meclis kapanır doğru, vekillerin vekilliği sona erer doğru. Seçimleri yenilediğinizde ise Meclis kapanmaz, vekillerin vekilliği sona ermez. Türk Anayasası'nda fesih kavramı yoktur, seçimleri yenileme ibareleri vardır." dedi.



Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki "Güçlü Türkiye Yolunda Memur Buluşması" programında yaptığı konuşmada, halk oylamasına değinerek, seçilme yaşının yeni sistemle 18'e düşürüleceğini belirtti.



Yeni sistemle 18 yaşını dolduranların hem seçme hem de seçilme hakkına kavuşacaklarını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:



"Gençlerimize güvenerek, onların önünü açan bir adım atıyoruz. Gençlerimize bir anlamda seçme hakkı yanında seçilme hakkını veriyoruz. Bugün Türkiye'nin gençleri 25 yaşını doldurmadıkça seçilme hakkına sahip değil. Muhtarı, belediyeyi, vekili seçme hakkı var ama kendisinin muhtar olma hakkı yok, başkan olma hakkı yok, vekil olma hakkı yok. İşte bu düzenleme ile biz gençlerimize bu hakkı veriyoruz. Elindeki imkanı güçlendiriyoruz. Kıyamet kopuyor, çoluk çocuğa biz böyle bir imkan veriyoruz diye. Oğullarına, kızlarına, gençlerine güvenmeyen devletlerin ve milletlerin geleceği aydınlık olmaz. Okullarımızda biz Atatürk'ü anlatıyor ve onun Gençliğe Hitabesi'ni de gençlerimize, çocuklarımıza daha ilkokuldan itibaren öğretiyoruz. Gençliğe Hitabe, 'Ey Türk gençliği' diye başlıyor. 'Birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti'ni ve istiklalini korumaktır' diyor. Arkasından, Atatürk, vatanı, Cumhuriyeti ve istiklali, Türk gençliğine emanet ediyor. 'Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' diyor. Gençlere öyle bir güveniyor ki düşman işgalinden kurtardığı bağımsız bir devlet olarak kurduğu Türkiye Devleti'ni, yeni getirdiği Cumhuriyet yönetimini, bu aziz vatanı, bağımsızlığımızı ve milletimizi gençlere emanet ediyor."



Atatürk'ün gençlere güvendiğini, Atatürk'ün izinden gittiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise gençlere, "Ben size muhtarlığı emanet etmem, ben size belediye başkanlığını emanet etmem, ben size vekilliği emanet etmem, ben size inanmıyorum, ben size güvenmiyorum" diyen bir noktaya geldiğini iddia eden Bakan Bozdağ, "Peki nasıl Atatürkçüsünüz siz o zaman? Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ruhuna uygun adımı atan biziz, Atatürk'ün güvendiği gençlere inanmayan, güvenmeyen sizsiniz." ifadelerini kullandı.



Bozdağ, "Zenginlerin çocukları vekil olacak, bakanların çocukları vekil olacak, askerden yırtacaklar." iddialarının tamamının saçma sapan, zihin karışıklığı yaratmaya dönük olduğunu bildirdi.



Gençlere inanıp güvendiklerini ifade eden Bozdağ, "Ama bunlar da 'Aman gençlerin önü açılmasın' diye uğraşıyor. Yaklaşık 8 milyon 18'ini doldurup 25'ini doldurmamış gencimiz var. Bunların temsiline imkan vereceğiz ve usta-çırak ilişkisi içerisinde parlamentoda yetişecek, siyasetin üniversitesinde." diye konuştu.



"Darbeciler fesih kavramını kullanır"



Bozdağ, fesih ile seçimleri yenilemenin ayrı şey olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Feshettiğiniz zaman Meclis kapanır doğru, vekillerin vekilliği sona erer doğru. Seçimleri yenilediğinizde ise Meclis kapanmaz, vekillerin vekilliği sona ermez. Türk Anayasası'nda fesih kavramı yoktur, seçimleri yenileme ibareleri vardır. Meclis kapanmaz, vekiller sona ermez, yenileri seçilinceye kadar öncekilerin görevi devam eder. Bunun sebebi, devlette devamlılık ilkesi esastır. Devlet hükümetsiz kalmasın diye hükümetin görevi sona erince yenisi kuruluncaya kadar devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda yenisi seçilinceye kadar devam eder. Meclis seçime gittiği zaman yenisi seçilinceye kadar Meclisin görevi devam eder. Amaç, Türkiye yasamasız, yürütmesiz, cumhurbaşkansız ve organsız, kurumsuz kalmasın ve devlette devamlılık ilkesi yaşasın diye anayasaya konmuş. Darbeciler fesih kavramını kullanır. 12 Eylül darbesini yapanlara bakın, bildiriye... Meclis feshedilmiştir. Bütün darbe bildirilerine bakın, 'hükümet feshedilmiştir' yazar ama Anayasa'da böyle bir şey yok."



Halk oylamasının bir memleket meselesi olduğuna vurgu yapan Bozdağ, siyasi rekabetleri, kırgınlıkları bir tarafa koyma vaktinin geldiğini belirtti.



Hesap görme, fatura kesme, kırgınlıkların karşılığının alınmasının zamanı olmadığını aktaran Bozdağ, milleti Türkiye için "Evet" demeye davet etti.



Bütün farklılıkların bir tarafa bırakılmasını isteyen Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Burada, AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, Büyük Birliğe, Saadet'e oy vermiş bütün kardeşlerime diyorum ki gelin 16 Nisan'da Şefaatli'de bir büyük birliği kuralım, beraber olalım, birlikte olalım. Çünkü bu vakit bu halk oylaması ayrılık, gayrılık, farklılık vakti değildir. Kardeşliğimizi milletimizin ve devletimizin bekası için birlikteliğimizi gür bir şekilde ortaya koyacağımız bir zamandır. Ben Şefaatli'deki bütün kardeşlerimden bundan önceki seçimlerdeki gibi ayrışmış farklılıklaşmış bir tabloyu değil, birleşmiş, birleştirilmiş, bir araya gelmiş ve birlikte büyük Türkiye için 'evet' demiş bir sonucu beklediğimi buradan özellikle ifade etmek isterim."



Bakan Bozdağ, buradaki programın ardından Şefaatli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Yerköy ilçesine geçti. Bozdağ, burada da Belediye Düğün Salonu'nda "Güçlü Türkiye Yolunda Yerköy" toplantısına katıldı.