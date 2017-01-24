Adalet Bakanı Bozdağ Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki oylamasına ilişkin, "Değişikliğin gerek tümünün oylanması, maddelerin oylanması gerekse birinci tur, ikinci tur oylamalarının tamamı gizlilik kuralına uygun şekilde yapılmıştır. Gerek AK Partili gerek MHP'li milletvekilleri gerekse diğer partili milletvekillerinin tamamı oylarını anayasa ve iç tüzüğün öngördüğü gizlilik kuralına uygun bir şekilde kullanmışlardır." dedi.



Bozdağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Anayasa değişikliğinin CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınacağının belirtilmesi üzerine Bozdağ, CHP'nin anayasa değişiliğine yönelik itirazını rejim değişikliği üzerine kurduğunu ifade etti.



Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirildiğine yönelik iddiaları yalanlayan Bozdağ, değişikliğin devletin yönetim şekli olan cumhuriyeti değiştirmediğini bildirdi. Bozdağ, "Şu anda objektif olan hiç kimse cumhuriyetin niteliklerinde doğrudan ya da dolaylı bir değişiklik olduğunu iddia edemez. Ama taraf olmuş kişi bunun aksini iddia edebilir. Aksine bu teklif, cumhuriyetin niteliklerinden olan demokratik, hukuk devlet niteliğini güçlendirmektedir." dedi.



Anayasa değişikliğinin vatandaşa ilk defa doğrudan ülkeyi yönetecek iktidarı seçme yetkisi verdiğine vurgu yapan Bozdağ, yürütmenin doğrudan vatandaşın güvenine dayanacağına işaret etti.



"Oylar, gizlilik kurallarına uygun kullanıldı"



Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin oylanmasındaki "açık oy" tartışmalarına da değinerek, şöyle devam etti:



"Oyların kullanış şekline ilişkin CHP şekil yönüyle bir denetim malzemesi üretmeye çalıştı. Anayasa, 'Anayasa değişikliklerinin oylaması gizli yapılır' diyor. Bu gizliliğe ilişkin usul TBMM İç Tüzüğünün 148'inci maddesinde düzenlenmiş. Değişikliğin gerek tümünün oylanması, maddelerin oylanması gerekse birinci tur, ikinci tur oylamalarının tamamı gizlilik kuralına uygun şekilde yapılmıştır. Gerek AK Partili gerek MHP'li milletvekilleri gerekse diğer partili milletvekillerinin tamamı oylarını anayasa ve iç tüzüğün öngördüğü gizlilik kuralına uygun bir şekilde kullanmışlardır. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ancak CHP, Anayasa Mahkemesine açacağı davaya sahte delil üretmek maksadıyla daha ilk günden başlayarak 'Oylamalar gizliliğe riayet edilmeyerek yapılıyor' diye itirazlarda bulunmuştur."



CHP'nin kamera getirerek oylamaları kayıt altına aldığını hatırlatan Bozdağ, CHP'nin Anayasa Mahkemesine sahte delil üretmek için boşa çaba sarf ettiğini, CHP'nin yaptığı kamera kayıtlarının hukuka aykırı olduğunu, bunların aynı zamanda oylamanın gizliliğini gösterdiğini belirtti.



Adalet Bakanı Bozdağ, Anayasa Mahkemesinden bu yönde olumsuz bir karar çıkacağı kanaatinde olmadığını söyledi.



Mevcut anayasada yargının bağımsızlığına ilişkin hüküm bulunduğunu anımsatan Bozdağ, değişiklikle yargının tarafsızlığının anayasal güvenceye kavuşturulduğunu bildirdi.



Bir soru üzerine, anayasa değişikliğinin "tek adamlığı" imkansızlaştırdığını belirten Bozdağ, "Türkiye'de hiç kimse bundan sonra tek adamlık hayali kuramaz, tek adam da olamaz." değerlendirmesinde bulundu.



"14 günlük gözaltı süresi AİHM içtihadına uygun"



Referandum sürecine ilişkin kampanya çalışmalarının sorulması üzerine Bozdağ, AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.



Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın kampanyayı kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Bozdağ, değişikliğin, Türkiye'nin ve milletin istikbali, istiklali, istikrarı ve bekası için ne kadar önemli olduğunu anlatacaklarını, haftaya kadar da kampanya hakkında açıklama yapılabileceğini aktardı.



Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) gözaltı sürelerinin düşürülmesindeki ve avukatla görüşme yasağının kaldırılmasındaki gerekçelerin sorulması üzerine, darbe girişiminin ardından ifadelerin sağlıklı alınması amacıyla gözaltı sürelerinin uzatıldığını hatırlattı.



Gözaltı süresinin uzatılmasının geçici bir tedbir olarak uygulandığına değinen Bozdağ, yoğunluğun azalması nedeniyle geçici tedbirlerin de ortadan kaldırıldığını belirtti.



Bozdağ, "Gözaltı konusunda getirilen 14 günlük süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gözaltı konusundaki içtihadına uygun bir süredir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 14 günlük süreyi makul bir süre olarak kabul ediyor. Avukatla görüş yasağını da tamamen kaldırdık. Çünkü artık buna da ihtiyaç kalmadı." diye konuştu.



FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi veren Bozdağ, göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve yeni ABD Adalet Bakanının iade konusunda yeni bir bakış geliştirmelerini istedi.



Bozdağ, ABD Adalet Bakanının görevine başlamasının ardından ziyaret gerçekleştirme ihtimalini olabileceğini söyledi.



İstanbul'daki terör saldırısına yönelik soruşturmanın sorulması üzerine de Bozdağ, soruşturmanın sürdüğünü ve saldırganla irtibatlı olduğu değerlendirilerin de gözaltında olduğuna dikkati çekti.



Saldırganın FETÖ mensubu bir askerle telefon irtibatına yönelik haberlerin basına yansıdığını ifade eden Bozdağ, bunların incelendiğini, teröristin DEAŞ mensuplarıyla, başka terör örgütleriyle irtibatına ilişkin konuların bütün boyutlarıyla ele alındığını aktardı.



Bakan Bozdağ, soruşturmalarda önemli mesafe alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ve güvenlik güçlerinin başarılı adli süreç yönettiğini, bu süreç sonunda DEAŞ terör örgütünün Türkiye içindeki birçok noktasına ulaşılabileceğini kaydetti.