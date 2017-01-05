Adalet Bakanı Bozdağ Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 2008 ila 2015 yılları arasında iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.



Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklardan; tutuklu olanların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin cezası nedeniyle nakillerine karar verilenlerin, çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında barındırıldıklarını aktardı.



Eğitim ve öğretimi dayalı bu kurumlarda, firara karşı engellerin olduğunu, iç ve dış güvenlik görevlilerinin bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, 12-18 yaş grubundaki bu çocukların, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları göz önüne alınarak kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırıldıklarını belirtti.



Kendilerine özgü kurumların bulunmadığı illerde ise söz konusu çocukların, yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde kaldıklarına değinen Bozdağ, "Hükümlü çocuklar ise eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçlarının yerine getirildiği çocuk eğitimevlerinde barındırılmaktadır. Bu kurumlarda firara karşı engel bulunmaz. Kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır." ifadesini kullandı.



Bozdağ, ceza infaz kurumlarının fiziki koşullarının, çocukların yaşlarına ve gelişimlerine dair oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesine ilişkin birçok çalışmanın yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu bağlamda, ceza infaz sistemimizde birçok alanda reform çalışmaları planlı bir şekilde sürmektedir. Bu kapsamında, eğitim ve psiko-sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verilerek, hükümlülerin hem ceza infaz kurumlarında bulundukları zamanı daha verimli geçirmeleri hem de salıverilme sonrasına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

2005 yılında 'Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi' doğrultusunda ceza infaz sistemimizde önemli değişiklikler yapılarak yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu değişiklikler kapsamında, ceza infaz kurumlarının fiziki yapısı, eğitim ve iyileştirme çalışmalarına daha uygun hale getirilmiş, müstakil çocuk ceza infaz kurumlarının sayısı artırılmıştır.

Öte yandan ceza infaz kurumlarında görevli personele, meslek öncesi ve meslek içi eğitimler verilerek personelin çocuk ceza infaz sistemine ilişkin bilgi ve becerileri güçlendirilmektedir."



"Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi" projesi kapsamında her hükümlünün bireysel olarak değerlendirilip, risk düzeyi saptanarak bu duruma uygun bireysel iyileştirme planının yapıldığını aktaran Bozdağ, çocuk ceza infaz kurumlarında ihmal ve istismar olaylarının önüne geçilmesi amacıyla grup liderliği uygulamasına geçildiğini bildirdi.



Bozdağ, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, çocukların bulundukları ünitelerin ortak yaşam alanlarında güvenliğin sağlanması için en az altı kameranın bulunduğunu belirterek, "Kurumun faaliyete geçtiği 2008 ila 2015 yılları arasında kurumda bulunduğu sırada iki çocuğun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.