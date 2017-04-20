Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yüzde 50+1'i, sokakları karıştırarak mı alacaksın? Kriz, kaos yaparak mı alacaksın? Milleti birbirine düşman ederek mi alacaksın? Bundan sonra bu yolla, bu yöntemle siyaset devri kapandı. Hoşgörü, kucaklama, herkesin alkışını alacak söz söyleme, herkesin oyunu ve rızasını alacak politika ve program üretme devri başladı. CHP, yeni başlayan devrin farkında değil." dedi.



Bozdağ, A Haber canlı yayınında anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



CHP'li bir milletvekilinin "Eğer 'Evet' çıkarsa Samsun'a çıkarız" diyerek bütün "Evet" verecekleri tehdit ettiğini, İstanbul Okmeydanı'nda da "Hayır"a çalışan bazı kişilerin yüzlerine maske takarak, ellerinde silahlarla kahvehanedeki insanları ölümle tehdit ettiklerini ifade eden Bozdağ, bu somut delile rağmen AGİT raporunda bu olaylarla ilgili tek satır yazılmadığını belirtti.



Bakan Bozdağ, "Terör örgütlerinin, Türkiye aleyhine çalışan çevrelerin söylediği lafları toplayıp, derleyip, Venedik Komisyonu gibi AGİT raporu haline getirmişler. Biz bu AGİT raporunun adil olmadığını, objektif olmadığını, Türkiye'ye haksızlık yaptığını ve bunu da bilerek yaptığını ifade ediyoruz. Bu raporun bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur. Kim ki bu rapora istinaden Türkiye'de yapılan bu halk oylamasını değerlendirirse, Türkiye aleyhinde bir kanaat sahibi olur ve büyük bir yanlış yapmış olur. Çünkü bu raporu hazırlayanlar taraflı, adil değil, objektif değil, olanları görmeyip, olmayanları varmış gibi gösterme gayreti içerisinde olmuşlardır." diye konuştu.



"Yaptıkları millete saygısızlıktır"



Bozdağ, CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin "partinin sineyimillete döneceğini" içeren açıklamaları ve sonrasında da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün "Hayır, Meclis'te kalacağız, Gazi Meclisi sonuna kadar koruyacağız" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu açıklamalar, CHP'deki kafa karışıklığının da dışa vurumudur." dedi.



Böke'nin açıklamasının parti adına yapıldığını düşündüğünü ifade eden Bozdağ, daha sonra yansımaları üzerine karar değiştirildiğini aktardı.



CHP'ye seslenen Bozdağ, "Hem adında cumhuriyet var hem halk var. Halkın iradesine saygı duymak, demokrasiye inanan herkesin ortak vazifesidir. Bizi bugün siyasette güçlü, iktidar, muhalefet kılan halkın iradesidir. Bizim istemediğimiz sonuç çıktığı zaman 'Ben bu iradeyi ortaya koymayanları tanımıyorum' demek, halka büyük saygısızlıktır." diye konuştu.



Bozdağ, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden "Benim kaderimi Yozgat, Bayburt, Elazığ, Konya ve Niğde nasıl belirler?" dediğini hatırlatarak, "Sonra Ertuğrul Özkök de kalkmış 'verginin yüzde 84'ü 'Hayır' çıkan illerden, yüzde 6'sı 'Evet' çıkan illerden' diye çok ahlaksızca bir ayrımcılık yapıyor. Milleti birbirinin karşısına getirip, birbirinin karşısına dikmeye çalışıyorlar. Bu insanlara ben şunu soruyorum, 'demokrat' diyorlar kendilerine, bu ülkede yaşayan insanların hepsinin birbiriyle eşit olduğunu kabul etmek bunların niye ağrına gidiyor?" dedi.



Herkesin oyunun birbirine denk olduğuna işaret eden Bozdağ, eşitliği sindiremeyenlerin çıkıp böyle açıklamalar yaptığını söyledi.



CHP'ye "Siz bu hataya düşmeyin, halka inanın, halka güvenin" diyen Bozdağ, CHP'nin halkın verdiği krediyi, kendine kredi açan halka hakaret ederek, ortadan kaldırdığını söyledi.



"Bunun meşruiyetine gölge düşüremez"



CHP'nin diğer partilerin oyuyla birleştiğinde aldığı oyun yüzde 49 olduğunu belirten Bozdağ, "Bu aldığı oy şimdi CHP'lilerin hakaret ettiği çevrelerden aldığı oydur. Bu hakaretle o oyları aynı istikamette tutamaz. Şimdi MHP'li, AK Parti'li, Saadet Partili olup 'Hayır' diyen vatandaşlarımızın ben eminim ki bir kısmı, CHP'nin bu saygısız, millete tepeden bakan, onları hor gören yaklaşımları karşısında bin pişman olmuşlardır. Bir daha o vatandaşlarımızın büyük bir kısmı CHP ile aynı istikamette oy kullanmayacaktır. Çünkü yaptıkları millete saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.



Bakan Bozdağ, Türkiye'de geçmişte yapılan seçimleri hatırlatarak, o zaman "Hayır"a çalışanların milletin iradesine saygı duyduğunu anımsattı.



İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden çıkmasına ilişkin halk oylaması yaptığını hatırlatan Bozdağ, bu ülkede çıkan sonucun tartışılmadığını söyledi.



ABD seçiminden de örnek vererek kimsenin bunu tartışmadığını dile getiren Bozdağ, bu işlerin ayak oyunuyla, kurnazlıkla, gürültüyle, kabadayılıkla değil, demokrasiye inanmak, millete güvenmek ve milletin iradesine saygı duymakla olacağını vurguladı.



Bozdağ, "Yüzde 50+1, yasaldır, anayasaldır, meşrudur, tartışmasızdır. Kimse bunu tartışamaz. Tartıştığı zaman da bunun meşruiyetine gölge düşüremez." değerlendirmesinde bulundu.



"Tüm bu işlemlerin altında sizin ıslak imzanız var"



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'YSK kararları herkes tarafından protesto edilmeli' diyor, bu protestoların içeriği konusunda sizin düşünceniz nedir?" sorusuna Bozdağ, şu yanıtı verdi:



"Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefetin lideri gibi değil, terör örgütünün kullandığı dille konuşur hale geldi. Ben buradan üzüntümü ifade etmek isterim. Neyi protesto edeceksin? Her şey milletin gözü önünde oldu ve CHP'nin şahitliğinde oldu. Sandık kurullarında, ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanaklarında, YSK'da CHP ile tüm partiler var. Tüm bu işlemlerin altında sizin ıslak imzanız var. Sizin temsilcilerinizin imzaları var. HDP, MHP, AK Parti, Saadet Partililerin imzası var. Herkesin imzasıyla yapılmış, doğru yapıldığı, dürüst yapıldığı tescil edilmiş şeyler, şark kurnazlığıyla birden bire sakat hale getirilemez."



"Krizden, kaostan, kargaşadan medet umuyor"



CHP'nin her iki oyu kullanan millete de teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:



"Ama CHP bunu demiyor. Sokağa çağırıyor, krize, kaosa çağırıyor. Krizden, kaostan, kargaşadan medet umuyor. Bu yol yol değildir. Bu yoldan bir yere varmanın imkanı yoktur. Milleti birleştirmek, bütünleştirmek fayda sağlar. Yeni sistemi hala anlamış değil. Krize, kaosa, sokağa çağırana iktidarı kapattıTürk demokrasisi artık. Yüzde 50+1, yüzde 26 ile alınmaz, bunu hala anlamadılar. Bundan sonra sen yüzde 26 ile veyahutta DHKP-C gibi terör örgütleri ve diğer terör örgütlerinin sloganlarıyla milletin huzuruna çıkarsan bu millet sana iktidarı rüyanda bile göstermez. Değişti düzen, hala farkında değil. Yüzde 50+1'i sokakları karıştırarak mı alacaksın? Kriz, kaos yaparak mı alacaksın? Milleti birbirine düşman ederek mi alacaksın? Bundan sonra bu yolla, bu yöntemle siyaset devri kapandı. Hoşgörü, kucaklama, herkesin alkışını alacak söz söyleme, herkesin oyunu ve rızasını alacak politika ve program üretme devri başladı. CHP, yeni başlayan devrin farkında değil. Ben buradan çağrı yapıyorum, krizden, kaostan medet, size sadece zarar verir, size herhangi bir fayda sağlamaz."



Bozdağ, "Milletime de sesleniyorum, bu tür çağrılara kulak asmayın, çünkü millet kararını verdi. Milletin verdiği kararı tanımayanı siz de tanımayın. Bu çağrıyı yok saymak, milleti tanımayanlara milletin vereceği en büyük cevaptır. Bunları yok saymak lazım. Bu çağrılara karşı aklı selim, sağduyulu ve milletin yanında durmak lazım." dedi.



İdam cezası



Avrupa Konseyi'nin idam cezası gelirse, Türkiye'nin üyeliğinin sona ereceğine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Bozdağ, Türkiye'nin iç işlerine karışmanın kimsenin haddi olmadığını vurguladı.



Halk oylamasında "Evet" diyen gibi "Hayır" da diyenlerin olacağını belirten Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çıkmış Almanya'da Merkel konuşuyor, 'şöyledir, böyledir' diye. Sayın Merkel ve batılı ülkelere buradan söylemek isterim, Türk halkının hukukunu korumak, Türkiye devletinin, Türkiye hükümetinin birinci vazifesidir. 'Evet' diyenin de 'Hayır' diyenin de hukukunu korumak bizim ana görevimizdir. Bu yaklaşımı kimsenin lekelemesini kabul edemeyiz. Türkiye'de hiç kimsenin hukuku, bir diğerinin hukukuna göre daha fazla himaye edilen noktada değildir. Herkes eşittir. Biz eşitliğin hukuk devleti ilkeleri içerisinde tam anlamıyla uygulanmasını arzu eden ve bunun için büyük mücadeleler vermiş bir iktidarız ama kalkıp oradan başka başka şeyler söyleniyor. İdam konusunda kararı verecek Türkiye'dir, TBMM'dir. Şu anda TBMM'ye bu konuyla ilgili henüz atılmış bir adım yok. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz. TBMM, siyasi partilerimiz, parlamentoda grubu olanlar, bu konuları değerlendirecek, ona göre ortaya çıkan sonuçları da hep beraber göreceğiz. Ama bu Avrupa'nın ya da başka yerlerin telkiniyle değil, kendi irademizle bir karar alacağız."



Kararın ne zaman alınacağının sorulması üzerine ise Bozdağ, "Şimdiden buna dair somut bir şeyler söylemeyi doğru görmem. Henüz parlamento, diğer aşamalar ne olacak, neler olacak onları hep beraber bir görelim, ondan sonra bir şey söylemek mümkün." dedi.



"Çok sayıda uyum yasası çıkacak"



Adalet Bakanı Bozdağ, "Kaç uyum yasası çıkacak, ne kadar sürede çıkacak?" sorusu üzerine çok sayıda uyum yasası çıkacağını söyledi.



Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan, askeri yargıda, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda da uyum çalışmaları yapılacağına dikkati çeken Bozdağ, "Bu yasalar bizim bakanlığımızla doğrudan ilgili olduğu için uyum çalışmalarına biz çoktan başladık. Hazırlıklarımızı da bir noktaya getirdik. Ondan sonra Resmi Gazete'de kesin sonuçlar yayınlandıktan sonra Bakanlar Kuruluna sevk edeceğiz ve yasalaşma süreci başlayacak. Bir de diğer bütün mevzuat içerisinde uyum gerektiren konularda düzenleme yapılması ihtiyacı var. Bunlara ilişkin Sayın Başbakanımız talimatını verdi, bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon hazırlıklarını tamamlayarak en kısa sürede gerekli uyum için yapılması gerekenlerin hepsi yapılacak." diye konuştu.



Bozdağ, uyum yasaları için 6 aylık bir düzen süresi olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunların büyük bir kısmı, bu 6 aylık süre içerisinde bitecek. Bütün kanunları baştan değiştirmekten ziyade, sadece uyum için gerekli değişiklikleri yapmak öncelenecektir. Böyle olacağı için kelime, birkaç ibare, bazen de madde tamamen değişebilir. Onun için bir tarama yapılacak. Ne kadar önümüze değişiklik çıkacak o taramadan sonra kesin sonuçlar vermek lazım. Bunların hepsi bitmese bile sistem yürürlüğe girdiği takdirde konulan geçiş hükümleri nedeniyle sistemin uygulanmasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."



Kanunlarda başbakan ifadesi yerine cumhurbaşkanına atıf yapılacağını belirten Bozdağ, bu atıflara ilişkin düzenleme yapılacağını, bu konudaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını belirtti.



(Bitti)