Adalet Bakanı Bozdağ: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Özel Oturumu'nda, halk oylamasının sonuçlarına yönelik sözlerini eleştirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu hala kampanyadaymış gibi devam ediyor. Sanki yarın oylama var da vatandaş yarın oy kullanacakmış gibi algı operasyonuna devam ediyor." dedi.



Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Adalet Bakanı Bozdağ'a, CHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin Danıştaya yaptığı başvurunun ardından kendisinin yaptığı açıklamalarla "hakimleri baskı altına aldığı" yorumlarının yapıldığı hatırlatıldı. "Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Bozdağ, açıklamalarının anayasa ve yasalarda yer alan hükümleri hatırlatmaktan ibaret olduğunu söyledi.



Kamuoyunu doğru bilgilendirmenin kendisinin görevi olduğunu vurgulayan Bozdağ, gerçekleri kamuoyuyla paylaşmanın yargıyı etkilemek anlamına gelmediğini, bir suç olmadığını ve bunun kendisinin anayasal bir görevi olduğunu dile getirdi.



CHP'nin, "Anayasanın açık hükmüne rağmen hiçbir merciye başvurulamaz" kuralını çiğnediğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:



"(Anayasa Mahkemesine gideceğiz) diyorlar, sonra vazgeçiyorlar Danıştaya gidiyorlar. 'AİHM'e kadar gideceğiz' diyorlar, haksız oldukları halde toplumu aldatarak ve bilerek yalan söyleyerek bir algı operasyonu yapıyorlar. 'Anayasa ve mahkemelerin kararları çok açık' diye benim bunlara cevap vermem vazifemdir. Ben şu anda mahkemelere cevap vermiyorum. Ana muhalefet partisinin bu konuda konuşan sözcülerine açıklama yapan yetkililerine cevap veriyorum. Siz bu yola başvuruyorsunuz ama mahkemelerin yapacağı bir şey yok. Bunu anlamak için Adalet Bakanı ve hukukçu olmaya gerek yok."



"Kılıçdaroğlu kampanyadaymış gibi devam ediyor"



Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mecliste 23 Nisan Özel Oturumu'nda, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına yönelik konuşmasına ve ardından yaşanan tartışmalara da değindi. Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu seçim meydanlarında yaptığı çarpıtmanın bir devamını dün parlamentoda yaptı ve bir kısmını da yalan katarak yaptı. Seçim propagandası bitti, seçim bitti. Halk tercihini yaptı, Türkiye'nin parlamenter sistemini değiştirdi. Yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etti. Sayın Kılıçdaroğlu hala kampanyadaymış gibi devam ediyor. Sanki yarın oylama var da vatandaş yarın oy kullanacakmış gibi algı operasyonuna devam ediyor." diye konuştu.



Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya cumhurbaşkanı görevini yapmadığında TBMM Başkanının kendisine vekalet ettiğini hatırlatan Bozdağ, yeni sistemde vekaleti, yürütmenin içinden birisinin yapmasının gerektiğini onun da cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu kaydetti.



"Güvenoyunu bakanlar almaz hükümetler alır"



Bozdağ, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da dışarıdan bakan olarak atandıklarını, parlamentoda yemin ettikten sonra görevlerine başladıklarını hatırlattı. Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcısı sıfatıyla, Başbakan'ın yurt dışında olduğu dönemlerde Başbakan'a vekalet ettiğini belirten Bozdağ, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Numan Kurtulmuş güvenoyu aldı.' Yalan söyleme, Sayın Kılıçdaroğlu. Numan Kurtulmuş nasıl güvenoyu aldı? Güvenoyunu bakanlar almaz, hükümet alır. Bakan değişince parlamento ona güvenoyu mu veriyor?" diye konuştu.



Yürütmenin içerisinden cumhurbaşkanına vekalet edilmesinin doğal olduğunu ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun "seçimi bitiremediğini" ifade etti. Bozdağ, "Artık seçim bitti, propaganda dönemi kapandı. Halkın iradesi ortaya çıktı. Türkiye sistem tercihini hür iradesi ile yaptı, parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etti." dedi.



YSK'nın daha önce verdiği kararlar



Adalet Bakanı Bozdağ, YSK'nın halk oylaması ile ilgili itirazlara yönelik kararına benzer kararlar olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine 2015'teki genel seçimlerde de sandık kurulu mührü bulunmayan bazı oy pusulaları bulunduğunu, bunun üzerine CHP'nin şimdikinin tam aksine mühürsüz oyların geçerli olması için müracaat ettiğine dikkati çekti.



CHP'nin itirazının kabul edilerek mühürsüz oyların geçerliliğine hükmedildiğini kaydeden Bozdağ, HDP'nin de benzer bir başvuruda bulunduğunu anlattı. Bozdağ şunları kaydetti:



"Ben soruyorum CHP'ye; 2010'dan önce kanun değişik, 2010'dan sonra kanun başka oldu. 2010'dan önce kanun değişikti ve YSK'nın 2010'dan önce verdiği kararlar doğruydu da '2010'dan sonra kanun değişti, YSK'nın verdiği kararlar doğru değil' diyorsanız siz 2015 seçimlerinden sonra niye böyle bir müracaat yaptınız da mühürsüz oyların geçerli olmasını istediniz? Kanun yine aynı kanun. Hem CHP hem de HDP bunların geçerli sayılmasını istiyorlar. Kararlar veriliyor. Onların iddia ettiği oyların tamamı da geçerli sayılıyor. AK Parti ve kamuoyu bunu tartışmadı. 'Mühürsüz oy geçerliydi de şimdi geçersiz hale getirildi' diye bir kural yok. Eskiden de çift mühür aranıyor şimdi de çift mühür aranıyor. 2010'dan önceki kanun maddesi hükmü ile 2010'dan sonraki kanun maddesi hükmü öz itibariyle aynıdır aradaki fark mührü vuranın kim olduğunun açık yazılmasından ibarettir."



Kesin sonuçların açıklanması



YSK'nın kesin sonuçları ne zaman açıklayacağının sorulması üzerine Bozdağ, YSK'nın bir seçim takviminin olduğunu, itiraz ve şikayetlerle ilgili sürecin ayın 27 Nisan'da biteceğini, hiçkimse itiraz etmese bile bu sürenin sonuna kadar beklendiğini aktardı.



Bozdağ, takdirin YKS'ya ait olduğunu vurgulayarak, karara dair bir sorun olduğunu düşünmediğini söyledi.



YSK'nın kendi kararını verdiğini, yargı gibi görev yaptığını anlatan Bozdağ, "Bu kararlar aleyhine hiç bir merciye başvurulamaz. Hiçbir merciden kasıt Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Başvuramaz derken, dilekçe veremez anlamında değil. Başvurduğu zaman netice alamaz. Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin yapacağı iş çok net. Hiçbirinin orada değerlendirme hakkı yok. Çünkü anayasa yorum ve takdire yer bırakmıyor. Bir yasak koyuyor. Bu yasağı hiçbir mahkeme kaldıramaz. Kaldırdığı zaman mahkeme kendisini tartışmaya açar. Anayasayı çok açık bir şekilde çiğnemiş olur. Bu çok net ortada." şeklinde konuştu.



(Sürecek)