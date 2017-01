Adalet Bakanı Bozdağ: (1)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz." dedi.



Bozdağ, terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın cenaze törenine katıldıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına geçti.



İzmir Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Dün saat 16.00 sıralarında Bayraklı Adliyesi hizmet binası C blok giriş kapısında bulunan polis noktası önünde, bir Broadway marka aracın patlatılması ve sonunda bu teröristin takibi ve diğer bir noktada indirilen teröristin tespiti üzerine başlayan çatışma sırasında bir polisimiz, bir adliye çalışanımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 yaralımız var, onlara da şifalar diliyorum." diye konuştu.



Bakan Bozdağ, şehitlerin yakınlarına, emniyet, adliye teşkilatlarına ve çalışanlarına, başsağlığı ve sabır dileyerek, 2 teröristin, kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu ölü ele geçirildiğini vurguladı.



Şehit polis memuru Fethi Sekin'in çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini anlatan Bozdağ, "Şehidimiz, kendisini feda ederek pek çok kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açacak büyük bir felaketin önüne geçti." diye konuştu.



Terörle eş zamanlı mücadele



Milletin, bu kişilere şükran borçlu olduğunu, polisin, askerin, güvenlik güçlerinin teröristlerle kahramanca mücadelesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:



"Bu menfur terör saldırısı her ne kadar İzmir Adalet Sarayı etrafında ve adalet sarayına dönük olarak gerçekleştilmiş olsa da bu saldırı bütün Türkiye'ye karşı, Türk milletine karşı ve sadece İzmir'e değil 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır. Terör saldırıları, ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini ve barış içerisinde yaşamasını, kardeşlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Bu terör saldırılarını yapanlar, yaptıranlar ve onlara bu taşeronluk görevini veren kirli ve karanlık güçler çok iyi bilmelidir ki Türkiye'yi ve Türk milletini terörle etkin ve kararlı mücadelesinden asla vazgeçiremeyeceklerdir. Bu tür saldırılar devletimizin güvenlik güçlerimizin, hükümetimizin terörle etkin ve kararlı mücadelesinde asla bir zaafa yol açmayacaktır. Mücadele daha da etkinleştirilerek, daha da kararlı şekilde devam edecektir. Dünyada, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve daha başka isimler altında yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. "



Bozdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesini devam ettireceğini dile getirdi.



Terörün asla kazanamayacağını ve eninde sonunda kaybedeceğini belirten Bozdağ, "Türkiye'ye dönük eylem yapan, milletimizin ve devletimizin huzur ve barışına, birliğine kasteden pek çok terör örgütü oldu. Bir kısmının adını bile kimse hatırlamıyor. Emin olun Türkiye'de bugün eylem yapan terör örgütlerinin de bir zaman sonra kimse adını hatırlamayacaktır ama Türkiye devleti ve milleti var ve bir olarak, hür ve bağımsız şekilde inşallah kıyamete kadar var olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.



18 şüpheli gözaltında



İzmir'deki terör saldırısında yaralanan 9 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini, diğerlerinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.



Olaya ilişkin soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk güçleri tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:



"Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz. Hem soruşturmanın selameti bakımından hem de bu teröristlerle irtibatta bulunan, yardım yataklık eden diğer bağlantılarının tespiti bakımından şu anda kimliklerini açıklamıyoruz. İleride bunlar ortaya çıktıkça bunların kimlikleri de kamuoyuyla, basınımızla paylaşılacaktır. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Elde ettiğimiz bütün bilgiler eylemi gerçekleştirme talimatını veren bölücü terör örgütü PKK olduğunu göstermektedir. Teröristlerin de bölücü terör örgütü PKK'nın teröristleri olduğunu göstermektedir. Burada herhangi, deliller çerçevesinde tereddüt ve şüphe yoktur."



(Sürecek)