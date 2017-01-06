Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin, Saldırı Talimatının PKK'dan...

IHAAW121122-SIY/06-01-2017



- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, saldırı talimatının PKK'dan olduğunu ve olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 06.01.2017 12: 11: 22 TSI

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