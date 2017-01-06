IHAAW121122-SIY/06-01-2017
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, saldırı talimatının PKK'dan olduğunu ve olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 06.01.2017 12: 11: 22 TSI
NNNN - İZMİR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin, Saldırı Talimatının PKK'dan...
IHAAW121122-SIY/06-01-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’deki terör saldırısına ilişkin, saldırı talimatının PKK’dan olduğunu ve olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
IHAAW121122-SIY/06-01-2017
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads