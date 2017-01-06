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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin, Saldırı Talimatının PKK'dan...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin, Saldırı Talimatının PKK'dan...

IHAAW121122-SIY/06-01-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’deki terör saldırısına ilişkin, saldırı talimatının PKK’dan olduğunu ve olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin, Saldırı Talimatının PKK'dan...

IHAAW121122-SIY/06-01-2017

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, saldırı talimatının PKK'dan olduğunu ve olayla ilgili 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi. 06.01.2017 12: 11: 22 TSI
NNNN - İZMİR

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