Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir. Savcılığımızdan edindiğimiz bilgiye göre 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir ancak bilgilerini şu an açıklamıyoruz."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki Terör Saldırısı) Soruşturma Bütün Boyutlarıyla...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İzmir'deki terör saldırısı) Soruşturma bütün boyutlarıyla yürütülmektedir.
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