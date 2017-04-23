Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Konuşması

Meclis'in 23 Nisan özel oturumu 'referandum atışmasına' dönüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "YSK tarafından meşruiyeti tartışmalı hale getirilen mühürsüz seçim nedeniyle bu kürsüden bir bakana soru soramayacağız" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu kendisine tepki gösteren AKP'lilere "Beni dinlemek zorundasınız. Milli iradeyi satıyorsunuz. Milletin iradesi kimseye teslim edilemez" diye yanıt verdi.Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na yanıt için ikinci kez, CHP lideri ise üçüncü kez kürsüye söz aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'cevap hakkını' kullanmasının ardından oturuma olağan akışında devam edildi.