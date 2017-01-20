Adalar Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mini Evler

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden çalışmalar kapsamında sokakta yaşamını sürdüren hayvanlara mini evler yapıldı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile devam eden çalışmalarda bir süre önce adanın muhtelif yerlerine konulan köpek evlerinin ardından şimdi de mini kedi evleri yerleştirildi. Soğuk havalarda ada genelinde bulunan çok sayıda sokak hayvanının ise kısa sürede yerleştirilen kedi ve köpek evlerinde barınmaya alıştıkları gözlemlendi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Belediye ekiplerinin kedi ve köpek evlerinin dağıtımlarını gerçekleştirdiğini, sokaklarda yaşayan canlara her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti. - BALIKESİR