Adada Çıkan Yangında Bir Villa Yandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Şövalye Adası'nda, 50 yaşındaki Dr. Erdoğan Aydın'a ait yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki villada yangın çıktı. Denizden adaya ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, yangını villa tamamen kullanılamaz hale geldikten sonra kontrol altına alabildi. Dumandan etkilenen 41 yaşındaki Mehriban Merdin, hastanede tedaviye alınırken; büyük üzüntü yaşayan villa sahibi Aydın ise, "Allahtan ada yanmadı" dedi.



Başka evlerin de bulunduğu Şövalye Adası'nda, Dr. Erdoğan Aydın'a ait 3 katlı villada, bugün saat 10.00'da yangın çıktı. İhbar üzerine Çalış Plajı Şat Burnu Mevkii'ne gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı 10 itfaiye eri, daha sonra teknelerle adaya geçti. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı adada, yangın hidrantına bağlanan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki hortumla alevlere müdahale başladı. 2 saat süren müdahale sonrası, yangın kontrol altına alındı. Ancak 2.5 milyon lira değerindeki villa, eşyalarıyla birlikte tamamen yandı. Villada temizlik yapan ve alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Mehriban Merdin ise önce tekneyle anakaraya ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Merdin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



"ALLAH'TAN ADA YANMADI"



Üzüntülü gözlerle villasının yanışını izleyen Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde görevli Dr. Erdoğan Aydın, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdiklerini söyledi. Yangın öncesi balkonlarda ahşap kaplama evde ise temizlik çalışması yapıldığını aktaran Aydın, itfaiye ekiplerinin canla başla yangına müdahale etmeye çalıştığını, ancak denizden müdahale için yeterli donanım olmadığını kaydetti. Adanın Fethiye'ye bağlı bir mahalle konumunda olduğunu belirten Aydın, "Denizde çıkan tekne yangınlarında da itfaiyemiz zorlanıyor. İnşallah biz bir örnek oluruz. Denizden müdahale için de itfaiyemizin donanıma ihtiyacı var. İtfaiye canla başla elinden geleni yaptı. Daha kurak bir mevsimde olsak, yangın tüm adayı sarabilirdi. Allahtan ada yanmadı. Bu seferlik sadece evimiz yandı. Ancak, tüm adanın yanma riski var" dedi.



Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma itfaiye ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.



- Fethiyemuğla