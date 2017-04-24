Acun'un Kanalında Jüri Üyeleri Yarışmacıyı Yaka Paça Dışarı Attı

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in fenomen moda programı İşte Benim Stilim'de ekrana gelen bir olay bu kadar da olmaz dedirtti. Programın jüri üyleri Kerimcan Durmaz ve Kemal Doğulu, yarışmacı Bahar Candan'ı yaka paça stüdyodan dışarı attı.

TUĞÇE'Yİ ELEŞTİRMESİNE İZİN VERMEDİLER

Programın 24 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlanan 127. bölümünde Tuğçe Ekim podyum yürüyüşü yaparken Kerimcan Durmaz ve Kemal Doğulu korumaları olarak Tuğçe'nin arkasından yürümeye başladı ve yarışmacıların Tuğçe'yi eleştirmelerine de izin vermediler.

BAHAR'I KUCAKLAYIP DIŞARI ATTILAR

Bahar Candan, Kerimcan Durmaz ve Kemal Doğulu gittikten sonra ise "az önce korumaların var diye yorum yapamadım ama benim gibi giyiniyorsun ve benim gibi giyinirsen yanıma gelmene izin vermem" deyince Kerimcan Durmaz ve Kemal Doğulu yerlerinden kalkarak Bahar'ı kucakladılar ve stüdyo dışına çıkardılar.

Bahar ise ablası Nihal Candan'ın adını kullanarak stüdyoya geri dönmeye çalıştı.