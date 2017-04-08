İlhan Mansız'dan Acun'un Sevincini Kursağında Bırakacak Gol

Survivor 2017 takımı ile, Acun Medya çalışanları futbol maçı yaptı. Acun'un takımı maçı 3-2 kazanmak üzereyken İlhan Mansız'ın golü, Survivor 2017 takımına beraberlik getirdi.

İlhan Mansız'dan Acun'un Sevincini Kursağında Bırakacak Gol

Survivor 2017'de Acun Medya çalışanları ve Survivor 2017'nin yarışmacıları futbol maçı yaptı. Acun'un takımı maçı 3-2 kazanmak üzereyken, Survivor 2017 takımının efsane futbolcusu İlhan Mansız, maçın son dakikalarında attığı golle takımına beraberliği getirdi. İlhan Mansız'ın attığı golle, Acun'un galibiyet sevinci kursağında kaldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İlhan Mansız, Acun Medya, Survivor, Futbol, Kaza
sponsored ads