İlhan Mansız'dan Acun'un Sevincini Kursağında Bırakacak Gol
Survivor 2017 takımı ile, Acun Medya çalışanları futbol maçı yaptı. Acun'un takımı maçı 3-2 kazanmak üzereyken İlhan Mansız'ın golü, Survivor 2017 takımına beraberlik getirdi.
Survivor 2017'de Acun Medya çalışanları ve Survivor 2017'nin yarışmacıları futbol maçı yaptı. Acun'un takımı maçı 3-2 kazanmak üzereyken, Survivor 2017 takımının efsane futbolcusu İlhan Mansız, maçın son dakikalarında attığı golle takımına beraberliği getirdi. İlhan Mansız'ın attığı golle, Acun'un galibiyet sevinci kursağında kaldı.
sponsored ads