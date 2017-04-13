Acun Ilıcalı Survivor Yunanistan'ın İki Bölümünde Sunuculuk Yaptı

Acun Ilıcalı, Survivor'un Yunanistan ayağını emanet ettiği Sakis Tanimanidis'in Atina'ya gitmesi gerekince sunuculuğu devraldı.

ACUN, SURVIVOR YUNANİSTAN'I SUNDU

Survivor Türkiye için yoğun bir tepmoyla çalışan Acun Ilıcalı, 'Survivor Greece'nin iki bölümünde sunuculuk yaptı. Yarışmacıların alkışları arasında sunucu kısmına ilerleyen Acun Ilıcalı, onları Yunanca selamladıktan sonra İngilizce konuşmaya devam etti.

"İŞ BAŞA DÜŞTÜ"

Acun Ilıcalı, sunuculuk yaptığı yarışmadan görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Acun, "Sevgili Sakis bir kaç günlüğüne Atina'ya gidince iş başa düştü :) Survivor Yunanistan'ın bu hafta iki bölümünü ben sundum. Yunanistan'daki seyircilerimize büyük ilgileri için teşekkür ederim." notunu ekledi.

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan'da olduğu süreçte 'Survivor Türkiye'yi Alp Kırşan sundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımları:

