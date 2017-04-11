Acun Ilıcalı'nın Yakın Dostu Yapımcı Esat Yontunç, Evlilik Yoluna Girdi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yakın dostu, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç kalbini modacı Hande Gülşen'e kaptırdı. Survivor'ın çekimleri için Dominik'te olan Esat Yontunç ile 'büyük aşkı' Hande Gülşen geçen hafta New York'ta buluştu.Yontunç, sevgilisine evlilik teklif etti.

ÇİFT YAZ SONU NİKAH MASASINA OTURACAK

Şu sıralarda, uzun saatler süren uçak yolculuğuyla kâh Esat Yontunç, İstanbul'a geliyor, kâh Hande Gülşen, Dominik'e gidiyor. 20 Haziran'da Survivor bitince bu hasret de bitecek ve sevgililer en geç yaz sonunda nikah masasına oturacak.