Acun Ilıcalı Kaça Bölüneceğini Şaşırdı, Şimdi de Yunanistan Survivor'ı Sunacak

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı artık nereye yetişeceğini şaşırdı. Yunanistan'da bu akşam Survivor oyununu Acun Ilıcalı sunacak.

ACUN ILICALI YUNANCA BAŞLAYIP İNGİLİZCE SUNUMA DEVAM EDECEK

Oyunda sunucu olarak Sakis Tanimanidisi görmeye alışan Yunanlı seyirci ve oyuncular karşılarında Türk sunucu ve oyunun yapımcısı Acun Ilıcalıyı görecek. Ilıcalı programda, Yunanca ile başlayıp, daha sonra İngilizce konuşarak Tanimanidisin Yunanistana gitmesi gerektiğini, bu yüzden sunucu görevini kendisi üstlendiğini açıklayacak.



