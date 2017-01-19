Acun Ilıcalı Dominik'te! Denizden Fotoğraf Paylaştı

Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik'te çalışmalarına tam gaz devam eden Acun Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Acun Ilıcalı Dominik'te! Denizden Fotoğraf Paylaştı

Acun Ilıcalı, Survivor 2017'nin çekimleri için sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'yı alarak Karayipler'e gitti. Subaşı'nın yanı sıra Ilıcalı da Dominik'te çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

"BÖYLE HAZIRLIĞA CAN KURBAN"

Ilıcalı, denizde çekilmiş fotoğrafını "Survivor öncesi son hazırlıklar" notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede 20 binden fazla beğeni gelirken "Böyle hazırlığa can kurban" şeklinde yorumlar yapıldı.

ŞEYMA SUBAŞI DA ADADA

Kızı ile Dominik'te olan Şeyma Subaşı da adadan bol bol fotoğraf paylaşıyor.

İşte ikilinin paylaştıkları fotoğraflar;

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