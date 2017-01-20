Acun Ilıcalı'dan Eyof'a Davet

11-18 Şubat tarihleri arasında uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapamaya hazırlanan Erzurum'a, Acun Ilıcalı'da TV8 ekranlarında yaptığı tanıtımla destek verdi.



Bulunduğu her platformda Erzurum'un ismini duyuran Acun Ilıcalı bir vefa örneği daha göstererek 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak EYOF için, sahibi olduğu TV8 ekranlarından Erzurum'a ve hemşerilerine destek oldu. Kendi sunumuyla tüm Türkiye'yi Erzurum'a davet eden Ilıcalı, EYOF için geri sayımın başladığını belirterek "Avrupa'nın en önemli kış merkezlerinden biri olan ve daha öncede uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 13'üncüüsü için konuklarını ağırlamaya hazır. Geleceğin olimpiyat sporcuların bir araya geleceği, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 11-18 Şubat tarihleri arasında 40 ülkeden 832 sporcunun katılacağı bu dev organizasyonda ülkemizi 69 genç sporcumuz temsil edecek. "dedi.



Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacağının altını çizen Acun Ilıcalı"Yıldızların yarışacağı EYOF 2017 Erzurum'da, müsabakalar Palandöken ve Konaklı Tesisleri, Kayakla Atlama Kuleleri, Curling, Buz hokeyi, Buz Pateni, Short Track salonlarında düzenlenecek. 11-18 Şubat tarihleri arasında hepinizi kış sporları atmosferine doyamayacağınız EYOF 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne, Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." diye konuştu. - ERZURUM