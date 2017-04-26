Acun Ilıcalı Açıkladı! Survivor'da İlk Kez Başıma Geldi

Survivor 2017'de dün akşam eleme heyecanı yanı sıra performans birincileri de açıklandı. Acun Ilıcalı performans tablosu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Survivor 2017'de dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıların performans sıralamaları açıklandı. Acun Ilcalı kadınların performans sıralamalarını açıklarken şaşkınlığını gizleyemedi. Survivor 2017'de geçtiğimiz haftanın en başarılı iki kadın...