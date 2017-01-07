Acuarela Trio, İspanyol ve Latin Amerika kültürlerine ait geleneksel ve popüler şarkıların özgün düzenlemelerinden oluşan özel bir program ile 7 Ocak'ta Mozarthaus'ta müzikseverler ile buluşuyor.



Acuarela Trio



Duygu Yücesoy, Vokal



Damla Bozkurt, Keman



Ceyhun Güneş, Gitar



Acuarela Trio, birlikte uzun süredir farklı platformlarda müzik yapan Ceyhun Güneş, Duygu Yücesoy ve Damla Bozkurt tarafından 2014 yılı başlarında kurulmuştur. İspanyolcada "suluboya" anlamında gelen Acuarela ismi, yaşamın değişik renklerini temsil etmekte ve grup üyelerinin farklı kültürlere olan ilgisini ve saygısını simgelemektedir.



Acuarela, değişik ülkelerden insanları İspanyol, hispanik ve Latin Amerika kültürlerinin zenginliği altında bir araya getirmektedir. Acuarela'nın repertuvarı ağırlıklı olarak bu bölgelerin geleneksel ve popüler şarkıları ile Flamenko müziğinden oluşmakta ve parçalar özüne sadık kalınarak grup üyelerinin farklı müzikal geçmişlerini yansıtacak özgünlükte seslendirilmektedir. Gerçekleştirdiği konserlerin yanısıra, kuruluşundan bu yana Latin Amerika ülkelerinin ve İspanya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin etkinliklerine konuk müzik grubu olarak bizzat üst düzey tarafından davet edilen Acuarela, bugüne kadar birçok yabancı ülke temsilcisine seslenmiştir.