Act Human İnsani Gelişme Zirvesi, Swissotel Bosphorus'da meraklılarını bekliyor.
"İşimiz, Markamız, Hepimiz İçin: Daha Fazla İnsan"
İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı), ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemeyi amaçlıyor. İNGEV, insani gelişmenin önemini vurgulamak, insani gelişmeyi destekleyecek sosyal politika analizleri gerçekleştirmek, karar vericilere politika önerileri yapmak ve doğru sosyal uygulamalar için şirketlere destek vermek üzere çalışıyor. Kalkınarak büyüme daha mutlu toplum olabilmenin temel itici güçlerinden biri ama biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle yoksulların, dezavantajlı grupların büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz. Kamu yönetimlerinin yanı sıra özel sektörün de bu konudaki rolünün ve etkinliğinin artmasını destekliyoruz. Şimdi bunların romantik bir dilek olmaktan çıkıp ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız.
İNGEV, bu süreçte hepimizin klasik "tüketici içgörüsü" kavramının ötesine geçerek insanı daha derinlemesine tanıması için Act*Human İnsani Gelişme Zirvesini düzenliyor. Zirve'de şirketlerin geleceği ile birlikte, sivil toplumla işbirliği ve etkin sosyal fayda üretmenin yolları tartışılacak. İnsani Gelişme Endeksleri açıklanacak. Bu alanlarda Dünya'nın en çok sözü olan etkin konuşmacıları yer alacak. Zirve, 25 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Swissotel'de, 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Katılımcıların özel sektör üst düzey yöneticileri, işadamları, kamu ve yerel yöneticiler, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olması hedefleniyor. Zirve'nin ilk yılın ardından daha uzun süreli bir «İnsani Gelişme Festivali» içinde yer alması öngörülüyor.
Master of Cerenomy: Başak Şengül
13: 30 - 14: 00 Kayıt & Kahve - Hoşgeldiniz Aktiviteleri / Registration & Coffee - Welcoming Events
Sanatçı İsmail Acar Koordinasyonunda Mülteci Çocuklar Resim Sergisi
Refugee Children Painting Exhibition Under Coordination by Turkish Artist İsmail Acar Buluşma Zamanı: Etkin Sivil Toplum Örgütleri – Şirketler/ Meeting time: Impactful NGOS -
Corporations (Mini Fuar - Mini Fair)
14: 00 - 14: 20 Açılış / Opening:
İnsan: Rahatsız Edici İçgörüler / Human: Disturbing Insights
Vural Çakır, Chairman (INGEV)
14: 25 – 14: 45 Gelecek: Sosyal Şirket / Future: Social Corporation
Muhtar Kent, CEO (The Coca Cola Company) -VIDEO KATILIM-
14: 50 - 15: 10 İnsani Gelişmenin Şekillenmesinde Şirketlerin Rolü / The Importance of Corporations in
Shaping Human Development
Emma Duncan, Editor (1843, The Economist)
15: 10 - 15: 20 Onlar Fark Yaratıyorlar / They Make All The Difference
(Etkin & Saygın Sivil Toplum Kuruluşları / Impactful & Respectful NGOs)
Mini Fuar Alanı'ndan Canlı Bağlantılar – Live Coverage from the Mini Fayer Zone
15: 15 - 15: 35 İş Dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Kenetlemek / How to Connect Business
Life with Sustainable Development Goals
Marcos Neto, UNDP Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü
15: 35 – 15: 45 İmkansızlıklardan Mucizelere / Miracles from Impossibilities
Mülteci Çocuklar Resim Sergisi/ Refugee Children Painting Exhibition
Sunuş / Introduction İsmail Acar (Sanatçı / Artist)
15: 35 - 16: 05 Çay ve Kahve Eşliğinde Buluşma Zamanı / Meeting time With Coffee & Tea
Fuar ve Sergi / Fair and Exhibition
16: 05 - 17: 05 Sapiens: Geçmişten Geleceğe- İnsanin Evrimi ve 21. Yüzyılda İnsani Gelişme /
Sapiens: Past to Future - Evolution of Men and Human Development in 21st Century
Yuval Noah Harari, «Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi» Kitabının Yazarı / Author of the
Book «Sapiens: A Brief History of Humankind»
17: 10 - 17: 30 Yeni İş Paradigması: Etki Yatırımı ve Ölçümü/ New Business Paradigm:
Impact Investment & Meausurement
17: 35 - 17: 55 Lansman: Yönetimler için Önerilen Ölçüt: İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler / Launch: Suggested
Benchmark for Public Adminstrations: Human Delopment Index by Districts
Vural Çakır - Doç. Dr. Murat Şeker
17: 55 - 18: 00 Kapanış / Closing
Prof. Yuval Noah HARARİ
Prof. Yuval Noah Harari, "Hayvanlardan – Tanrılara: Sapiens" adlı uluslararası bestseller yazarıdır.
1976 senesinde İsrail'in Haifa şehrinde doğan YuvalNoahHarari, doktora ünvanını 2002 senesinde Oxford Üniversitesi'nden aldı. Harari, şu anda Kudüs İbrani Üniversitesi
Tarih Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.
Askeri, ortaçağ ve dünya tarihi üzerine uzman olan akademisyen şu anda:
– Tarih ve Biyoloji arasındaki ilişki nedir?
– Homo sapienler ve diğer hayvanlar arasındaki esas fark nedir?
– Tarihte adalet var mıdır?
– Tarihin bir yönü var mıdır?
– Tarihin sayfaları aralandıkça, insanlar daha mı mutlu oldu? gibi birçok farklı makro-tarihi sorulara odaklanan bir araştırma üzerinde çalışıyor.
Harari aynı zamanda, Büyük Açık Online Kurs olarak geçen MOOC'ta "İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi" adlı bir ders vermektedir. 2013 yılında hayata geçen kursa dünya çapında katılım 80.000 öğrenci olurken, 2014 ağustosta başlayan ikinci kurs ise ilk üç haftasında 30.000 katılıma ulaşmıştır.
2009 ve 2012 yıllarında iki kez Yaratıcılık ve Özgünlük dallarında Polonsky Ödülü'ne layık görülen Harari, 2011 senesinde de askeri tarih üzerine yazdığı seçkin makaleler dolayısı ile Askeri Tarih Cemiyeti'nin Moncado Ödülü'nü kazandı. Yazar son olarak Genç İsrail Bilim Akademisi'ne seçilmiştir.
Muhtar KENT -VIDEO KATILIM- Coca-Cola Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Muhtar Kent, Coca-Cola bünyesine 1978 yılında Atlanta'da katıldı. Muhtar Kent, Atlanta, İtalya ve Hollanda'daki değişik Satış ve Pazarlama görevlerinden sonra, 1985 yılında şirketin Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü olarak atandı. 1989-1995 yılları arasında ise, Coca-Cola Şirketi'nin 23 ülkedeki faaliyetlerini yönetmek üzere Doğu ve Orta Avrupa Bölümü Başkanı ünvanını aldı.
1995-1998 yılları arasında Coca-Cola Amatil Avrupa'nın Murahhas Azası olarak 12 ülkenin şişeleme faaliyetlerini yöneten Muhtar Kent, 1999-2005 yılları arasında, Türkiye'de Coca-Cola İçecek'in en büyük hissedarı olan Efes İçecek Grubunun Başkan ve Murahhas Azalığını yaptı.
Coca-Cola'ya 2005 yılı mayıs ayında Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu Bölgeleri Grup Başkanı olarak geri dönen Muhtar Kent, 2006 Ocak ayında şirketin Kuzey Amerika dışındaki tüm ülkelerdeki faaliyetlerini yönetmek üzere Coca-Cola International Başkanı olarak atandı. Temmuz 2008'de CEO olan Kent, Aralık 2009 itibariyle buna ek olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.
Farklı iş çevrelerinde aktif olarak rol alan Muhtar Kent, Tüketici Ürünleri Forumu Eş Başkanlığı ve Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi Başkanlığı'nın yanı sıra Amerikan Dış Politika Derneği'nin ve Amerika'nın önde gelen şirketlerinin CEO'larının yer aldığı Business Roundtable Birliği'nin üyeliği görevini üstendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ve Dış İşleri Bakanı Clinton tarafından Güneydoğu Asya Uluslar Birliği üyeliğine de atanan Kent aynı zamanda, Uluslararası Özel Olimpiyatlar, Ronald McDonald Evleri, Catalyst ve Emory Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi. Muhtar Kent geçmiş yıllarda ABD-Çin İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürüttü.
İngiltere'deki Hull Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Muhtar Kent, London City Üniversitesi'nde İdari Bilimler dalında yüksek lisans yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Emma DUNCAN
The Economist dergisinin yüksek teknoloji içerikli eki 1843'ün (Eski ismiyle Intelligent Life) genel yayın yönetmeni Emma Duncan, günümüzün ekonomi üzerine en keskin kalemlerinden biri olmaya devam ediyor.
Aynı zamanda dünya ekonomisi konusunda dönemin en önemli düşünürlerden biri olarak kabul edilen Duncan, özellikle konunun uzmanı veya ekonomiyle ilişkisi olmayan kitleler için geniş kapsamda bilgilendirici küresel bir ekonomik bakış sunmaya devam ediyor.
Geçmişte The Economist dergisinde birçok farklı görevde bulunan Duncan, İngiltere, Asya ve Güney Asya editörlüğünün yanısıra birçok farklı İngiliz medya kuruluşu için çalıştı. The Times, The Sunday Times, The Evening Standard, The Daily Telegraph, Vogue ve Cosmopolitan için birçok makale yayınlayan editör, düzenli olarak radyo ve televizyon programlarında boy gösteriyor.
Siyaset, felsefe ve ekonomi üzerine Oxford Üniversitesi'nden başarı dereceleriyle mezun olan Duncan'ın Asya ve Ortadoğu ülkeleri üzerine birçok makalesi uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlandı. Duncan'ın bunun dışında «Breaking the Curfew» adlı bir kitabı da bulunmakta...
Referanslar
Genel Yayın Yönetmeni, 1843
Yardımcı Editör, The Economist
Yazar, Breaking the Curfew
Diğer Economist pozisyonları:
Yardımcı Editor
Medya Editörü
Asya Editörü
Güney Asya Muhabiri
İngiltere Editörü
Vural ÇAKIR
ODTÜ Ekonomi bölümünde eğitimini tamamlayan Vural Çakır, kısa bir reklam ve bankacılık denemesinin ardından Zet Araştırma Şirketi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1993 yılında ACNielsen'la birleşerek Zet Nielsen adını alan şirketin ortağı ve genel müdürü olarak 2000 yılının sonuna kadar görev aldı. 2001'de KMG Pazarlama Hizmetleri Grubu'nu kurdu ve 2007 senesine kadar bu grubun başkanlığını yaptı.
2007 senesinde dünyanın 2. büyük araştırma şirketi olan Ipsos'la KMG ortaklığı gerçekleşti. 2011 yılında Synovate şirketini de bünyesine katan Ipsos'un Türkiye CEO'su ve Ipsos Global Yönetim Konseyi üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.
Mesleki dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Vural Çakır, 2008 – 2013 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı Adschool'da öğretim görevliliği yaptı. Vural Çakır'ın, "Geleceğe Dokunuş" ve "İş Hayatının – Okulda Öğretilmeyen – 21 Gizli Kuralı" isimli kitapları bulunmaktadır.
Marcos NETO
Marcos, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi; UNDP Özel Sektör ve Vakıflarının direktörlüğünü yapmaktadır. Marcos, bu işinde, UNDP adına kalkınmakta olan özel sektör ve vakıflarla ilgili küresel bir görev üstlenmiştir. UNDP'ye katılmadan önce, ChildFund International'da çalışan Marcos, burada acil durum hazırlığı ve afet riski azaltme üzerine küresel teknik danışmanlık yapmış, aynı zamanda da kurumun bölgesel kalkınmadan sorumlu Kuzeydoğu Amerika sorumlusu olmuştur. Daha öncesinde, CARE International'ın merkezinde ve sahada birçok farklı görevlerde 17 sene çalışan Neto, CARE'de en son olarak "ortaklıklar, özel girişimler, iklim değişikliği ve sürdürülebilir geçim yolları" direktörü olarak çalışmıştır.
CARE'in özellikle çevreci kurumlara iklim değişikliği ortaklıklarını yöneten Marcos, CARE UK'in 6 yıl boyunca Asya ve Latin Amerika bölgesel yöneticiliğini yapmıştır. Buna ek olarak CARE Brezilya'nin ilk ulusal direktörü olan Neto, Brezilya CARE'in oluşturulması sürecini de yönetmiştir. 2006-2008 yılları arasında, CARE'ın Orta Amerika program direktörü olan Marcos, CARE'da çalıştığı dönemde Latin Amerika bölgesel yardımcı direktörlüğünü de yürüterek, daha çok kaynak seferberliği, bilgi yönetimi, seçim bölgesi inşası odaklı çalışmalara imza atmıştır.
Act Human İnsani Gelişme Zirvesi
Act Human İnsani Gelişme Zirvesi, Swissotel Bosphorus'da meraklılarını bekliyor.
Act Human İnsani Gelişme Zirvesi, Swissotel Bosphorus'da meraklılarını bekliyor.