Act Havayolları Uçağı Kırıgızistan'da Düştü

Türk Kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü.



Hong Kong'tan kalkan ACT Havayolları' nın TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Kırgız Havacılık Otoriteleri uçağın 04.45'de yaklaşma sırasında düştüğünü duyurdu. Uçakta 2'si pilot 2 de yükleme uzmanının bulunduğu öğrenildi. - BİŞKEK