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Act Havayolları Uçağı Kırıgızistan'da Düştü

Act Havayolları Uçağı Kırıgızistan'da Düştü

Türk Kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü.

Act Havayolları Uçağı Kırıgızistan'da Düştü

Türk Kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü.

Hong Kong'tan kalkan ACT Havayolları' nın TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında düştü. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Kırgız Havacılık Otoriteleri uçağın 04.45'de yaklaşma sırasında düştüğünü duyurdu. Uçakta 2'si pilot 2 de yükleme uzmanının bulunduğu öğrenildi. - BİŞKEK

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