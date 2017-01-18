Act Havayolları Medyada Çıkan Haberler Hakkında Açıklama Yaptı

ACT Havayolları Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili medyada çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.



ACT Havayolları'nın Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili yaptığı açıklamanın, medyada çıkan bir takım asılsız ve yanlış bilgilerin yarattığı gerçekle ilgisi olmayan algıyı önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Sivil hava aracı kazalarında yetkili kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olduğu belirtilen açıklamada, gerçek bilgilerin elde edilmesini bu kurumların sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca açıklamada medyada çıkan haberlere karşı madde madde cevap verildi. Açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:



"16 Ocak 2017 Pazartesi sabahı Türkiye saati ile 04.20'de yaşanan elim kaza ile ilgili olarak çeşitli medya platformlarında çıkan bir takım asılsız ve yanlış bilgilerin yarattığı gerçekle ilgisi olmayan algıyı önleme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bir uçak kazasının ardından hiçbir kişi ve kuruluşun mesnetsiz iddia ve ithamlarla algı operasyonu yapmaya hakkı yoktur. Sivil hava aracı kazalarında yetkili kurumlar Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumlar kara kutuların açılması ve gerçek bilgilerin elde edilmesini sağlar. Ulaştırma Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu bu bilgiler ışığında ve kaza mahallinde yapılacak incelemelerden sonra gerekli açıklamayı yapar. Amaç, bir daha benzer bir kaza olmasını önlemek ve bu amaçla alınacak tedbirleri tespit etmektir.



Yetkisi olmayan, derinlemesine havacılık bilgisi olmayan, insan hayatına, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, havacılık camiasına ve ülkesinin sorumlu kurumlarına saygısı olmayan kişilerin yaratacağı bilgi kirliliği, sadece magazin haberi olacak ve kazanın gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasına hizmet etmediği gibi kederli kişi ve ailelerin acılarını derinleştirmekten öteye geçmeyecektir."



Her türlü bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla açıklanması gerekli görülen noktaların maddelendiği açıklamada 6 maddeye yer verildi. Açıklamalarda maddeler ise şöyle:



"1. Boeing 747-400 kargo uçaklarının kokpitinde üç pilot değil, iki pilot uçmaktadır. Uçağın tasarımı buna göre yapılmıştır. Hong Kong-Bişkek 6 saatlik bir uçuştur ve görev süresi nedeniyle ilave pilot ihtiyacı yoktur. İlgili seferde uçağımızda iki pilot, bir teknisyen ve bir yükleme uzmanı görev yapmaktaydı.



2. İlgili sefer şirketimizin Bişkek Havaalanı'na ilk uçuşu değildir. ACT Havayolları Boeing 747-400 tipi uçakları ile bugüne kadar Bişkek Havaalanı'na 52 sefer gerçekleştirmiştir.



3. Uçağımızda yedek meydanlara gidiş dahil olmak üzere yeterli miktarda yakıt bulunmaktaydı.



4. Uçağımızın birden fazla iniş teşebbüsünde bulunduğu bilgisi yanlıştır.



5. Uçağımızda görev yapan pilotlarımız, mesleklerinde son derece başarılı olan, görevlerini gerekli bilinç ve sorumlulukla yıllarca yapmış kıymetli kişilerdi. Daha önce kaptan pilot olarak herhangi bir kaza-kırım olayına sebebiyet vermemişlerdir.



6. ACT Havayolları kurulduğu yıldan beri sadece kargo havayolu olarak faaliyet göstermektedir. Hiçbir dönemde yolcu taşımacılığı yapmamıştır. Dolayısıyla şirketimizin daha önce yaşanmış herhangi bir yolcu uçağı kazası ile ilgisi yoktur." - İSTANBUL