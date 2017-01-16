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Act Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te Düşen Kargo Uçağı) Aldığımız İlk Bilgilere Göre,...

Act Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te Düşen Kargo Uçağı) Aldığımız İlk Bilgilere Göre,...

ACT Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Aldığımız ilk bilgilere göre, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeni ile mürettebatımız dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir"

Act Havayolları AŞ Yönetim Kurulu:

ACT Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Aldığımız ilk bilgilere göre, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeni ile mürettebatımız dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir"

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