Act Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te Düşen Kargo Uçağı) Aldığımız İlk Bilgilere Göre,...

ACT Havayolları AŞ Yönetim Kurulu: "(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Aldığımız ilk bilgilere göre, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeni ile mürettebatımız dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir"