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Act: Ekibimizin Durumu Hakkında Net Bilgiye Ulaştığımızda Bilgi Verilecek

Act: Ekibimizin Durumu Hakkında Net Bilgiye Ulaştığımızda Bilgi Verilecek

– Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen uçağın bağlı olduğu ACT Havayolları, açıklama yaptı.

Act: Ekibimizin Durumu Hakkında Net Bilgiye Ulaştığımızda Bilgi Verilecek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen uçağın bağlı olduğu ACT Havayolları, açıklama yaptı.

ACT Havayolları, açıklamasında Hongkong - Bişkek seferi yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.

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Kırgızistan, Başkent, Bişkek
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