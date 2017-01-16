Act: Ekibimizin Durumu Hakkında Net Bilgiye Ulaştığımızda Bilgi Verilecek

– Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen uçağın bağlı olduğu ACT Havayolları, açıklama yaptı.



ACT Havayolları, açıklamasında Hongkong - Bişkek seferi yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.



Açıklamada, "Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.



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