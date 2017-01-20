Açlıktan Ölmek Üzereyken Bulunan Şahin Doğaya Bırakıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde avcılar tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulunan Şahin, beslendikten ve yapılan tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakıldı.



Ereğli Avcılar Derneği üyeleri tarafından boş arazide açlıktan ölmek üzereyken bulunan şahine yiyecek verip tedavisini yaptı. Beslenerek eski gücüne kavuşan şahin tekrar doğaya bırakıldı.



Bölgede günlerdir yağan kar nedeniyle yırtıcı hayvanların aç kaldığını ve bu şahinin de açlıktan ölmek üzereyken bulunduğunu söyleyen Avcılar Derneği Başkanı Cumali Kayaaslan, "Bu şahin dağlık alanda bulundu aşağılara inmiş hayvan açlıktan dolayı. Bölgede bu yıl aşırı yağış olması nedeniyle yırtıcı hayvanlar merkeze kadar inebiliyor" dedi.



Bu türün Kızıl Şahin olduğuna dikkat çeken Kayaaslan, "Dört gün boyunca baktık. Sağlık durumu da gayet iyi. İlçeye bağlı Hacı Memiş Mahallesi yakınlarında doğaya bırakıyoruz" diye konuştu.



Bölgede tarla fareleri ve yiyecek kırıntıları ile şahinin kendi yaşamına devam edeceğini kaydeden Kayaaslan, "Bizler avcı olarak sadece vurup öldürmüyoruz. Tabiatta yardım bekleyen hayvanlarımıza da yardımcı oluyoruz. Özellikle yoğun kış şartlarında aç kalan hayvanlarımıza yönelik yemleme de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Daha sonra doğaya bırakılan Şahin bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. - KONYA