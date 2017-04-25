Açlık ve Yoksulluk Sınırı Arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonları'nın (Türk-İş) açıklamasına göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken (açlık sınırı) aylık gıda harcaması tutarı böylece 1. 518 liraya çıktı. Açlık sınırı geçen ay bin 480 liraydı

YOKSULLUK SINIRI 4.823 LİRADAN 4.944 LİRAYA ÇIKTI

Açıklamaya göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.944 lira oldu.

Yoksulluk sınırı geçen ay 4.823 lira düzeyindeydi.

BEKAR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAMA MALİYETİ 1.899 LİRA

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.899 lira olarak gerçekleşti.

Sendika'nın verileri temel alındığında 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim şöyle gerçekleşti:

-Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.51 oranında artış gösterdi.

-Yılın ilk dört ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 5.99 oranında gerçekleşti

-Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 9.45 oldu.

-Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 3.38 olarak hesaplandı.