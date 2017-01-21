Açlık - Sarı Sandalye, ocak ayında ikincikat sahnesinde...
Sarı Sandalye'nin ikinci projesi yine bir edebiyat uyarlaması! "Açlık", insan ilişkilerinin karmaşıklığını, insan topluluklarında ortaya çıkan zalimlikleri, bir genç yazarın trajik hikayesi üzerinden anlatır. "Dar gelmeseydi vermezdim ya!" Kristiana sokaklarında her şey gayet iyidir, müthiş bir hava, ilham, güzel kadınlar, yardımsever insanlar… Kahramanımız umut dolu, doludizgin yazarlık kariyerinin basamaklarını tırmanır.
Etraftaki herkes, her şey kahramanımızın macerasına biraz daha heyecan katar ve hayatı durdurulamaz bir akışa girer. "Böylesine günlük güneşlik bir günde insanın yanında biraz da yiyeceği olsaydı!" "Elimden gelen her şeyi yaptım, düzelecek bir yanı yok bu halin…"
Süre: 90 dk. / Tek Perde
Yazan: Knut Hamsun
Çeviren: Behçet Necatigil
Yöneten: Doğa Nalbantoğlu Yönetmen Yardımcısı: İdil Sarban
Oynayanlar: Şeyiba Ceren Ülgen, Nazlı Ceren Tekeli, Canan Günaştı, Emirhan Altunkaya, Berk Kalyoncu Özgün Müzik: Berk Kalyoncu
Afiş Tasarım: Elif Acar
Dekor-Kostüm Tasarımı: İlayda Kular
Işık Tasarım: Ufuk Karagöz, Doğa Nalbantoğlu
Dış Göz: Ufuk Karagöz, Mithat Ozan Küren
Açlık - Sarı Sandalye
Açlık - Sarı Sandalye, ocak ayında ikincikat sahnesinde.
Açlık - Sarı Sandalye, ocak ayında ikincikat sahnesinde...