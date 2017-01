Açlık - Sarı Sandalye, ocak ayında ikincikat sahnesinde...



Sarı Sandalye'nin ikinci projesi yine bir edebiyat uyarlaması! "Açlık", insan ilişkilerinin karmaşıklığını, insan topluluklarında ortaya çıkan zalimlikleri, bir genç yazarın trajik hikayesi üzerinden anlatır. "Dar gelmeseydi vermezdim ya!" Kristiana sokaklarında her şey gayet iyidir, müthiş bir hava, ilham, güzel kadınlar, yardımsever insanlar… Kahramanımız umut dolu, doludizgin yazarlık kariyerinin basamaklarını tırmanır.



Etraftaki herkes, her şey kahramanımızın macerasına biraz daha heyecan katar ve hayatı durdurulamaz bir akışa girer. "Böylesine günlük güneşlik bir günde insanın yanında biraz da yiyeceği olsaydı!" "Elimden gelen her şeyi yaptım, düzelecek bir yanı yok bu halin…"



Süre: 90 dk. / Tek Perde



Yazan: Knut Hamsun



Çeviren: Behçet Necatigil



Yöneten: Doğa Nalbantoğlu Yönetmen Yardımcısı: İdil Sarban



Oynayanlar: Şeyiba Ceren Ülgen, Nazlı Ceren Tekeli, Canan Günaştı, Emirhan Altunkaya, Berk Kalyoncu Özgün Müzik: Berk Kalyoncu



Afiş Tasarım: Elif Acar



Dekor-Kostüm Tasarımı: İlayda Kular



Işık Tasarım: Ufuk Karagöz, Doğa Nalbantoğlu



Dış Göz: Ufuk Karagöz, Mithat Ozan Küren