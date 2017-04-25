GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



ESCWA binası önünde toplanan Lübnanlılar

İsrail hapishanelerinde 18 sene kalan Enver Yasin ile röportaj Lübnan'da yaşayan Filistinliler ve Lübnan vatandaşları, İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önünde toplanan kalabalık, ortak bir basın açıklaması yaparak, İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar, uzun yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan yakınlarının fotoğraflarının olduğu posterleri taşıdı.



İsrail hapishanelerinde 18 sene kalan Enver Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şuan siyonistlerin hapishanelerinde tutulan yiğitlerimiz, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz, vahşi ve akıl almaz işkencelere maruz kalmaktadır. Hapishanelerden aldığımız bilgilere göre özellikle açlık grevine katılan Filistinlilere işkence yapılıyor." dedi.



Açlık grevine katılanlara yönelik işkence ve baskılar, son günlerde daha da artmış olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Yasin, açlık grevine katılan lider konumundaki bazı isimlerin tekli hücrelere alındıklarını öğrendiklerini bildirdi.