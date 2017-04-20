Açlık Grevindeki Filistinli Tutuklular

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların durumunu takip edilmesi amacıyla uluslararası sağlık komitesi kurulması çağrısında bulundu.



Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların karşı karşıya kalabilecekleri tehlikelerin giderilmesi için sağlık kontrolünden geçirilmeleri ve ihtiyaçları olan tedavinin uygulanması gerektiğini belirtti.



Filistinli tutukluların tedavilerinde karşılaşılan ihmaller ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Avad, tutukluların sağlık durumunun takibi için, Filistin Sağlık Bakanlığının da aralarında olduğu uluslararası kuruluşlardan oluşan bir sağlık komitesi kurulması çağrısı yaptı.



Avad ayrıca, bakanlığının, Uluslararası Kızılhaç Komitesine, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler ile ilgili bir rapor sunacağı bilgisini verdi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.