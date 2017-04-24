Açlık Grevindeki Bergusi'nin Durumu Kötüleşti

RAMALLAH (AA) – İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine öncülük eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan el-Bergusi'nin sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti ile Filistin Esir Cemiyeti'nin ortak basın komitesinden yapılan açıklamada, 8 gündür açlık grevindeki Bergusi'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cezaevi müdürlüğü tarafından tedavi edilmek istendiği belirtildi.





Bergusi'nin İsrail'in kuzeyinde yer alan Celme'deki hapishane müdürünün tedavi önerisini reddettiği aktarılırken, sağlık durumunun ne derece kötüleştiğine ilişkin ayrıntı verilmedi.



İsrail hapishanelerindeki iki bine yakın Filistinli tutuklu, Bergusi'nin çağrısı üzerine, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta açlık grevine başlamıştı.



Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 15 yıldır İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor.