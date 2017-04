Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara 'Destek Gösterisi'

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



İngiltere'de Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları" ile "Palestine Forum in Britain" başta olmak üzere birçok Filistin yanlısı ve insan hakları savunucusu sivil toplum hareketinin ortaklaşa düzenlediği ve İngiltere'de Filistinliler için barış ve adalet kampanyaları yürüten Palestine Solidarity Campaign (PSC) ile Britanya Müslüman Birliği'nin (MAB) destek verdiği gösteri kapsamında, her yaş grubundan eylemci İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.



Birçoğunu İngiltere'de yerleşik Filistinlilerin oluşturduğu göstericiler, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara "sizlerin yanındayız" mesajı gönderirken, uluslararası topluma da İsrail'e "göz yummaması" ve Filistinli tutuklulara "destek verilmesi için ayağa kalkması" çağrısında bulundu.



Göstericiler, "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "Özgürlüğü kazanacağımıza inanıyoruz" şeklinde sloganlar atarken, ellerinde de Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistin'e destek" ve "Filistinli siyasi tutuklular için özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.