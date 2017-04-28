Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla salı günü yaptığı genel grev çağrısı, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki bazı kentlerde karşılık buldu. Kudüs'te Kızılhaç binası önünde toplanan bir grup, tutuklulara destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, üzerinde tutukluların fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.