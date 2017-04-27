Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

- Ambulans araçlarının konvoy halinde geçişi

Meydanda toplanan Filistinlilerin bayraklar, dövizler ve yakınlarının fotoğrafları taşıması

Meydanda toplanan Filistinlilerin def ve ney çalarak ezgiler söylemesi Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek yürüyüşü düzenlendi. Meydanda toplanan Filistinliler, bayraklar, dövizler ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Ambulans araçları da kentteki genel greve destek vermek amacıyla konvoy halinde sokaklardan geçiş yaptı.