Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
- Ambulans araçlarının konvoy halinde geçişi Meydanda toplanan Filistinlilerin bayraklar, dövizler ve yakınlarının fotoğrafları taşıması Meydanda toplanan Filistinlilerin def ve ney çalarak ezgiler söylemesi Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan...
- Ambulans araçlarının konvoy halinde geçişi
Meydanda toplanan Filistinlilerin bayraklar, dövizler ve yakınlarının fotoğrafları taşıması
Meydanda toplanan Filistinlilerin def ve ney çalarak ezgiler söylemesi Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek yürüyüşü düzenlendi. Meydanda toplanan Filistinliler, bayraklar, dövizler ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Ambulans araçları da kentteki genel greve destek vermek amacıyla konvoy halinde sokaklardan geçiş yaptı.