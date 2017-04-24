Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara "Destek Gösterisi"

Lübnan'da yaşayan Filistinliler ve Lübnan vatandaşları, İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önünde toplanan kalabalık, ortak bir basın açıklaması yaparak, İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılanlar, uzun yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan yakınlarının fotoğraflarının olduğu posterleri taşıdı.



İsrail hapishanelerinde 18 sene kalan Enver Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şuan siyonistlerin hapishanelerinde tutulan yiğitlerimiz, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz, vahşi ve akıl almaz işkencelere maruz kalmaktadır. Hapishanelerden aldığımız bilgilere göre özellikle açlık grevine katılan Filistinlilere işkence yapılıyor." dedi.



Açlık grevine katılanlara yönelik işkence ve baskılar, son günlerde daha da artmış olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Yasin, açlık grevine katılan lider konumundaki bazı isimlerin tekli hücrelere alındıklarını öğrendiklerini bildirdi.



Hapishanelerdeki Filistinlilerin her zaman yanında olduklarını ve asla onları unutmadıklarına dikkati çeken Yasin, "İsrail, açlık grevi nedeniyle tekli hücrelere alınan kardeşlerimize psikolojik ve fiziki işkence yaparak, açlık grevinin sona erdirilmesini amaçlıyor." diye konuştu.



Yasin, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların, Filistin davasının ana çekirdeği konumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Açlık grevine katılan kardeşlerimizin iki mesajı var. Siyonistlere olan mesajları; Filistinliler tek vücuttur ve davaları birdir. İkinci mesaj ise kendi aralarında farklı saflara bölünmüş Filistinli gruplaradır. Hapishanelerdeki Filistinli kardeşlerimiz, tüm Filistinli grupların ortak hareket etmesini istemektedir. Açlık grevindeki arkadaşlarımıza en büyük hediye ve destek, Filistin davası için çalışan herkesin ortak hareket etmesi olacaktır. Şuan bizim elimizden gelen ise sadece onlara destek gösterisidir."



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.