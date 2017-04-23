Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi
- Destek gösterisinden detay görüntüler İsrail askerleri ve göstericiler arasında gerginlik yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi Filistinliler taş atarak karşılık vermesi Filistin Tutuklular Kulübü Başkanı Kaddura Fares ile röportajRamallah'ta Beyt Eyl kontrol...
- Destek gösterisinden detay görüntüler
İsrail askerleri ve göstericiler arasında gerginlik yaşanması
İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi
Filistinliler taş atarak karşılık vermesi
Filistin Tutuklular Kulübü Başkanı Kaddura Fares ile röportaj
Ramallah'ta Beyt Eyl kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerin açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine Filistinliler çöp konteynerinde ateş yakarak barikat kurmaya çalıştı.