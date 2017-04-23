Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

- Destek gösterisinden detay görüntüler

İsrail askerleri ve göstericiler arasında gerginlik yaşanması

İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi

Filistinliler taş atarak karşılık vermesi

Filistin Tutuklular Kulübü Başkanı Kaddura Fares ile röportaj



Ramallah'ta Beyt Eyl kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinli, İsrail hapishanelerin açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi üzerine Filistinliler çöp konteynerinde ateş yakarak barikat kurmaya çalıştı.