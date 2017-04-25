Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü Fetö'den Gözaltına Alındı
Denizli’nin Acıpayam İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Acıpayam ilçe Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, gözaltına alındı. Tokyay, yapılan operasyon kapsamında akşam saatlerinde evinden alınarak, göz altına alındı. İlçe eğitim müdürü, evinden alındıktan sonra hastanedeki sağlık kontrolünü ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - DENİZLİ