Acıpayam'da Kayıp Şahsın Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.



Çakır Mahallesinde geçen pazartesi günü evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ın otomobili, Dalaman Çayı kenarı Örenyolu Kavaklıdere Mevkiinde çamura saplanmış halde bulundu. Bunun üzerine Acar'ın çaya düşme ihtimaline karşı, aramalar için Muğla'dan deniz arama polisi getirildi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden gelen deniz arama polisleri suda arama çalışmalarına sürdürürken, jandarma, AFAD, AKUT, zabıta ekipleri ve mahalle halkı da Acar'ın bulunması için seferber oldu. Acar'ın otomobilinin çayın kenarında bulunması ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışmalarına çayda aramaların yoğunlaştıracağı belirtildi.



Havuç toplamak için Acar'ın evden ayrıldığını belirten yakınları, topladığı havuçları çay kenarında yıkamasının ardından otomobile yüklediği, daha sonra kayıp olduğunu ifade ettiler. - DENİZLİ