Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Ticaret Borsasını (ŞUTB) ziyaret ederek, yapımı tamamlanan binanın açılışını yaptı.



Halk buluşması için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanından ayrıldıktan sonra Şanlıurfa Ticaret Borsasını (ŞUTB) ziyaret etti. Burada Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha öncede yapılan binanın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Ticaret Borsasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa Başkanı Mehmet Kaya'ya 12 Martta vefat eden babası Süleyman Kaya için başsağlığı dileklerinde bulundu. Bir süre burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına giderek Şanlıurfa'dan ayrıldı.



(Cuma Sarı / İHA)