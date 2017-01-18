Acılarına Daha Fazla Dayanamayarak İntihara Kalkıştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde KOAH hastası olan yaşlı adam, çektiği ağrı ve acılara daha fazla dayanamayarak intihara kalkıştı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İbişler Sokak'ta yalnız yaşayan KOAH hastası Kazım K. (79), çektiği ağrı ve acılara daha fazla dayanamayarak intihara kalkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini bıçaklayan yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın evinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu, erken müdahale edilmesiyle hayatının kurtulduğu kaydedildi. - BİLECİK