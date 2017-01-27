Acil Serviste Ortopedik Vaka Yoğunluğu

Hava sıcaklıklarının değişmesi ve buzlanma sonrası oluşan ortopedik vakalar nedeni ile acil serviste yoğunluk yaşandı.



Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini acil servisine iki günde 19 kişi ortopedik vakalar nedeni ile müracaatta bulundu.



Dün gece saatleri ile etkisini gösteren kar yağışı aralıklı olarak şiddetini arttırırken kapanan köy yollarında özel idare ekipleri, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde ise bölge trafik ekipleri sürücülerin kontrollü şekilde seyretmeleri için uyarılarda bulunuyor.



"Belediye ekipleri karla mücadele için teyakkuza geçti"



Belediye Fen İşleri ve Temizlik işçileri karla etkin mücadele için teyakkuza geçti. Kar yağışının etkisini arttırması ile birlikte belediye ekipleri vatandaşın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını şehir merkezi ve bağlantı yollarında aralıksız sürdürdü.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son dönemlerin en yoğun kar yağışının yaşandığı dönemlerde Kırşehirlilerin kış mevsimi şartlarını olumsuz yaşamamaları için gerekli önlemleri aldıklarını ve yapılan çalışmalara karşı duyarlı olunması gereğini söyledi. Başkan Yaşar Bahçeci, "Karla mücadele ekiplerimiz iş makineleri ile cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yapıyor. Trafiğin aksamaması, vatandaşlarımızın kış şartlarından en az etkilenmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Cadde ve sokaklarda sürücülerimizin, kaldırımlarda da yayalarımızın kar ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz her an görevlerinin başında." dedi. - KIRŞEHİR