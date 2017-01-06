Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, sağlık hizmetlerinde var olan teknik imkanların verimli kullanılmadığını belirterek, "Basında görüyoruz, 'yoğun bakımda yatak bulunamadı', 'hastane hastane dolaştı' gibi şeyler. Bunun en önemli nedenlerinden birisi; yatakları efektif kullanamamak. Türkiye'de dünya standartlarından fazla yatak var ama bunu nitelikli kullanamıyoruz. Biz artık bu yatakların doğru kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.



Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Üsküdar Eğitim ve Sosyal Tesislerinde "Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı" düzenlendi.



Nurullah Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de, sağlık hizmetlerinde nitelik açısından dünya standartlarının yakalandığını, nicelik açısından yaşanan sorunların da iyi bir planlamayla aşılabileceğini kaydetti.



Sağlık hizmetlerinde var olan teknik imkanların verimli kullanılmadığını anlatan Okumuş, şunları söyledi:



"Basında görüyoruz, 'yoğun bakımda yatak bulunamadı', 'yatak yoktu', 'hastane hastane hastane dolaştı' gibi şeyler. Bunun en önemli nedenlerinden birisi; yatakları efektif kullanamamak. Türkiye'de dünya standartlarından fazla yatak var ama bunu nitelikli kullanamıyoruz. Biz artık bu yatakların doğru kullanılmasını hedefliyoruz. Nerede, hangi seviyede, hangi ekipman ve teknolojiye ihtiyaç varsa uygun hastayı oraya götüreyim. Hastayı uygun yerde uygun seviyede tedavi edeyim. Bu yüzden artık sınırları netleştiriyoruz."



"Sağlık turizminde dünyanın göz bebeği olmaya aday bir ülkeyiz"



Türkiye'nin sağlık alanında sunduğu hizmet kalitesinin dünyada kabul gördüğüne dikkati çeken Okumuş, teknolojik, fiziki imkanlar ve yetişmiş personel açısından dünya ile rekabet edecek durumdaki bu hizmetin dünyaya açılması gerektiğini vurguladı.



Okumuş, sağlık turizmi alanında son yıllarda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını belirterek, "Biz elimizdeki kapasiteyi kullanabilir durumda değiliz. O yüzden şu anda artık sağlık turizminde hem mevzuat hem fiyatlandırma hem de tanıtım çalışmalarında ciddi atılım içerisindeyiz. Biz kısa sürede tüm dünyanın göz bebeği, ciddi destinasyonlarından biri olabilecek bir ülkeyiz." diye konuştu.



"Bu yıl eksiklikleri gidermeye çalışacağız"



SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç da çalıştayla özellikle acil sağlık hizmetlerinin hizmet kalitesinin arttırılmasını ve bu hizmetlere erişimle ilgili aksaklıkların giderilmesini hedeflediklerini söyledi.



Sağlığın ötelenmeden, zamanında, doğru ve etkin verilmesi gereken bir hizmet olduğunu vurgulayan Koç, "Bu yıl bu tür toplantılarla eksiklerimizi gidermeye, kalitemizi arttırmaya yönelik ince detay çalışmalar yapacağız. Başarılmış hedeflerimiz var ama daha henüz alacağımız çok da yol var. Bugün bütün paydaşlar bu amaçla buradayız." dedi.



Çalıştaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş ile özel ve kamu hastanelerinden temsilciler katıldı.