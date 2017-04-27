Acil Nakit İhtiyaçlarını Karşılamak İçin 6 Alternatif Yol

1- İş Yerinden Avans Çekilebilir

Mümkünse iş yerinden avans çekilmesi acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en ideal yollardan biridir. Çünkü herhangi bir ek masraf alınmaz veya faiz uygulaması olmaz. Eğer nakit ihtiyacı olan kişi kullanmıyorsa, başka bir kişinin kullanmasını da istenebilir. Bu sayede çok kısa vadeli de olsa masrafsız nakit ihtiyaç karşılanmış olur.

2- Kredi Kartı Üzerinden Nakit Çekim Yapılabilir veya Taksitli Nakit Avans Kullanılabilir

Eğer kredi kartı kullanılıyor ve kredi notu da yeterli ise kısa vadeli ve düşük tutarlı ihtiyaçlar için kredi kartı üzerinden nakit çekim yapabilir. Eğer ödeme uzun vadeli olarak yapılmak isteniyorsa, yine kredi kartı üzerinden limit yeterli olması halinde taksitli nakit avans da tercih edilebilir. Ancak her iki durumda, nerdeyse tüm bankalar o günün şartlarında yasal olarak uygulayabilecekleri en yüksek faiz oranı olan akdi faizi (alışveriş faizini) uygular.

3- Banka Hesaplarına Artı Bakiye (KMH) Tanımlanabilir

Banka hesaplarına Kredili Mevduat Hesabı (KMH) olarak da adlandırılan artı para tanımlanabilir. Bu paranın tanımlanabilmesi için de kredi notunun yeterli seviyede olması gerekir. KMH limitleri ise bankalara göre değişmekle birlikte, en fazla alınan maaşın 2 ile 3 katı arasında olabilir. Ayrıca çekilen bu paraya akdi faiz uygulanır ve ay sonu faiz hesaplaması yapılır.

4- İnternet Bankacılığı Üzerinden Anında Kredi Başvurusu Yapılabilir

İnternet bankacılığı kullanılıyorsa, düşük tutarlı ihtiyaçlar çoğu zaman herhangi bir belge imzalamadan anında karşılanabiliyor. Genel olarak bu başvurular için de kredi notunun iyi olması istense bile ufak limitli talepler olması halinde bankalar daha esnek davranabiliyor. Ayrıca genel olarak piyasa faiz oranından biraz daha yüksek bir faiz uygulanıyor.

5- Yüksek Nakit Talepleri İçin İhtiyaç Kredisine Başvurulabilir

Kredi kartı, KMH veya internet bankacılığı genel olarak kısa vadeli düşük tutarlı ihtiyaçları karşılamak için başvurulacak yollardır. Günümüzün bankacılık sisteminde eğer kredi notu iyi ise 1-2 saat içerisinde ihtiyaç kredisi kullanma şansı mevcut. Öte yandan ihtiyaç kredisini 48 ay vade ile kullanma ve ipotek vererek, kefil göstererek kredi limiti yükseltme ihtimali de var.

6- İkinci El Eşya Satışı Yapılabilir

İkinci el eşya satışının internet siteleri üzerinde hızlı ve ücretsiz olarak yapılabilmesi, acil ihtiyaçları karşılamak için alternatif ve güzel bir yoldur. Özellikle satılmak istenen eşyaların muadillerine göre daha uygun fiyatlar ile sunulması durumunda, satış işlemi çok daha hızlı bir şekilde yapılabilir. Ayrıca bu yöntemde sadece kullanılan değil, kullanılmayan eşyaların da belirli bir değer ile elden çıkarılabileceği göz önüne alınmalıdır.

Kaynak: Hesapkurdu.com - Acil Nakit İhtiyacı