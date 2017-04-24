Acil Duruma İlk Müdahalede Bulunan Profesyoneller İçin Konferans

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Meslek Yüksekokulu ve İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümü tarafından hazırlanan Paramedik Sempozyumu, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.



Hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hastaya veya yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikerleri olan "Paramedik"lerin, mesleki açıdan gelişmeleri ve sektörleriyle ilgili önemli tecrübeleri edinmeleri için HKÜ'de kendilerine eğitim amaçlı konferans verildi. Paramedik adaylarına sağlık sektöründe çalışmanın önemi ve sağlık çalışanı olarak dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verildi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve HKÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Semra Çelikli'nin açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Cuma Yıldırım, Prof. Dr. Behçet Al, Yrd. Doç. Dr. Murat Oktay, Paramedik Çağlar Uz gibi birbirinden değerli konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleşen konferans yoğun ilgi gördü.



Seminerde paramedik adayı olan öğrencilere seslenen Rektör Yılmaz,"1950 yıllarının sonları itibariyle hastane öncesi acil sağlık hizmetleri mesleğini geliştirmek ve kaliteyi arttırmak için yeni bir meslek grubuna ihtiyaç duyulmuş, böylece dünyada Kanada'dan başlayarak paramedik meslek grubu gün yüzüne çıkmıştır. 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesinin girişimiyle ülkemizde de paramedik mesleğinin eğitimlerine başlanmıştır. Paramedikler günümüzde ise ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu hale geldiler. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan Semra Çelikli Hoca öncülüğündeki paramedik programımızın bu doğrultudaki misyonu da bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış, nitelikli paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmiştir" dedi.



Rektör Yılmaz'ın ardından açılış konuşması yapan Yrd. Doç. Dr. Semra Çelikli, ilk ve acil yardım programı mezunlarının acil sağlık sistemi içinde paramedik olarak adlandırıldığını belirterek, paremedik ile ilgili önemli bilgiler verdi. Türkiye'de paramediğin öneminin bilinmediğini, önceki yıllarda ülkemizde paramedik diye bir birimin mevcut olmadığını ancak paramediğin günümüzde önemli bir birim haline geldiğini belirtti. Acil tıp tarihi ve paramedik mesleği tarihçesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cuma Yıldırım, öğrenciler ile saha tecrübelerini paylaşarak, öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar ve yapmaları gerekenlerle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, paramedik öğrencilerine daima sabırlı olmalarını, her zaman okuyup araştırmalarını ve hasta ile devamlı empati kurmaları gibi tavsiyelerde bulundu.



Konferansın, diğer konuşmacıları paramedik eğitiminin tanıtılması ve gelişimi açısından önem arz ettiğini belirtirken, paramedik kavramının her geçen gün öneminin arttığı ve ülkemizde paramedikçilerin gerekliliğinin de bu bağlamda önem kazandığını vurgulayan önemli açıklamalarda bulundu. - GAZİANTEP