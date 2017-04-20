Acil Çağrı Hizmetleri Tek Numarada Birleşti

Kırıkkale'de acil çağrı hizmetlerinin bugün itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde birleştiği bildirildi.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığın talimatıyla ülke genelinde valilikler bünyesinde hizmet veren acil çağrı hizmetlerinin, tüm illerde tek bir numara altında birleştirileceği belirtildi.



Bu kapsamda Kırıkkale'de hizmet veren 110 yangın, 112 acil sağlık, 155 polis imdat, 156 jandarma ihbar, 122 AFAD ve 177 orman yangını acil çağrı hizmetinin, il genelinde tek numarada toplanması çalışmasının tamamlandığı ifade edilerek, bugün itibarıyla il genelindeki tüm acil çağrıları hizmetlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde karşılanacağı kaydedildi.