Acil Çağrı Hizmetleri Tek Numarada Birleşiyor

Çankırı'da acil çağrı hizmetleri 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde birleştiriliyor.



İl Özel İdaresi tarafından Abdülhalik Renda Mahallesi'nde yapılacak olan Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin zemin çalışmalarını inceleyen Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, burada yaptığı açıklamada, çağrı merkezi inşaatının temelinin mayıs ayında atılacağını söyledi.



112 Acil, itfaiye, polis ve jandarma çağrı merkezlerini tek bir noktada birleştireceklerini ifade eden Ömeroğlu, çağrı merkezi inşaatını bu sene içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.



112 Acil Çağır Merkezi Müdürü Ayla Ayan Uzgören de vatandaşların acil durumlarında karışıklığa yol açmadan tek numarayla ihtiyaçlarını giderebileceklerini söyledi.



Sisteminin temel amaç ve işlevinin acil durum çağrısı yapılması halinde vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı kullanacak olmaları olduğunu belirten Uzgören, şöyle konuştu:



"Bu sistem sayesinde vatandaşın adres tespitinin kolaylaşması ile zamandan tasarruf sağlanacak. Araçlarda bulunan araç takip sistemleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri alanda bulunan kurumlara ait müdahale araçlarının durumlarını ve yerlerini görebilecek ve ilgili birimin uzman personelleri olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon sağlayarak olay yerine en yakın personel, ekip ya da aracı olay mahalline sevk edebilecek. Bu sayede saniyelerin önemli olduğu acil durumlarda olaylara hızlı, etkin ve koordinasyon içerisinde müdahale edilebilecek."